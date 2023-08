Rúng động những vụ cha dượng, mẹ kế bạo hành con riêng dẫn đến tử vong

Đối tượng P.

Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp N.M.P (19 tuổi, trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bé trai 3 tháng tuổi, con riêng của chị L. (15 tuổi, trú tại TP. Cần Thơ).

Trước đó, chị L. quen P. qua mạng xã hội, sau đó cùng con trai về chung sống cùng P. như vợ chồng tại huyện Long Điền. Trưa 15/8, chị L. và người tình cãi nhau tại phòng ngủ thì B. khóc lớn. Lúc này, P. bế cháu bé để dỗ nhưng không nín. Bực tức, P. dùng tay phải đánh mạnh một cái vào trán của cháu và dùng các ngón tay của bàn tay phải bóp mạnh vào đầu của cháu B. lắc qua lắc lại rồi đưa cho mẹ cháu dỗ.

Không lâu sau đó, chị L. phát hiện con trai nằm bất động nên chở tới cấp cứu. Sau khoảng 20 phút, bác sĩ thông báo cháu B. tử vong.

10 năm tù cho đối tượng đánh bé 18 tháng tuổi tử vong

Bị cáo Ninh tại phiên tòa.

Vừa qua, ngày 7/7, Hội đồng xét xử TAND huyện Bến Lức, Long An tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, giữa năm 2022, chị H. quen Ninh qua mạng xã hội và hai người nảy sinh tình cảm. Người phụ nữ đưa cháu P. (SN 2020, con riêng) về sống cùng Ninh ở một phòng trọ trên địa bàn huyện Bến Lức.

Khoảng 23h ngày 31/5/2022, thấy bé muốn đi vệ sinh nên Ninh đưa đi. Tuy nhiên, bé không đi được mà khóc quấy nên Ninh dùng tay tát vào má bé khiến bé khóc to hơn. Tức giận, Ninh hất bé văng về phía trước va vào kệ đựng chén và ngã xuống cạnh sàn nước bằng gạch. Sau đó bé tử vong vì chấn thương sọ não.

Bé gái bị đóng 9 chiếc đinh vào đầu dẫn đến tử vong

Đối tượng Nguyễn Trung Huyên.

Một vụ án khác gây rúng động ở Hà Nội xảy ra vào cuối năm 2021 đầu năm 2022 tại huyện Thạch Thất khi bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng 9 chiếc đinh sắt vào đầu dẫn đến tử vong.

Theo cáo buộc, Nguyễn Trung Huyên (SN 1993, trú tại huyện Thạch Thất) sống như vợ chồng với chị L., từ tháng 9/2021 - 1/2022. Thời gian này, Huyên đã 5 lần giết hại cháu Đỗ Ngọc A. (3 tuổi, con riêng chị L.) bằng việc bắt nuốt đinh ốc, uống thuốc trừ sâu, đánh gãy tay, đóng 9 chiếc đinh vào đầu.

Hậu quả, khiến cháu A. thương tích, tổn hại sức khỏe, tử vong ngày 12/3/2022, tại bệnh viện do viêm não, thoái hóa não trên diện rộng (chết não), suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không hồi phục trên nạn nhân có viêm phổi, xẹp phổi, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm gan.

Ngày 19/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, bác toàn bộ đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi, phi tang thi thể

Cuối tháng 11/2019, gia đình anh Bàn Văn B. (trú tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) phát hiện con trai là Bàn Văn T (6 tuổi) mất tích nên trình báo công an phối hợp tìm kiếm.

Khi làm việc với những người trong gia đình cháu bé, Công an huyện Lâm Bình phát hiện trên tay áo của La Thị Thức (mẹ kế cháu T.) có vết màu nâu đã khô nghi là máu. Quá trình đấu tranh, gần 2h ngày 24/11, Thức thừa nhận hành vi dùng dao đâm vào bụng cháu T. tại vườn mía nhà hàng xóm.

Quá trình sinh sống, giữa Thức và anh B. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Thức cho rằng, anh B. quan tâm chăm sóc con riêng của mình là cháu T., còn con chung của Thức và anh B. thì ít được quan tâm hơn…

Bạo hành con riêng của người tình vì quấy khóc

Cháu bé tên C. được điều trị tại bệnh viện.

Ngày 25/5/2023, cơ quan điều tra đã khởi tố Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) về tội “Giết người”. Thương là nghi phạm bạo hành bé gái C. (gần 3 tháng tuổi) dẫn đến chấn thương sọ não, gãy xương tứ chi… hôn mê, phải tiếp máu, ban đầu thở qua nội khí quản, nhưng sau đó phải thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Thương khai sống chung với mẹ con cháu C. tại nhà trọ. Do C. hay quấy khóc nên Thương bực tức, khó chịu, nhiều lần dùng tay đánh, tát vào đầu và mặt bé. Thậm chí, đối tượng này còn dùng núm vú giả đặt vào miệng của bé và lấy băng keo dán xung quanh…

Qua xét nghiệm nhanh, cả Thương và A. đều cho kết quả dương tính với ma túy. Thương từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND TP Bảo Lộc xử phạt 2 năm tù giam vào năm 2016.

Dùng súng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát

Hiện trường vụ nổ súng.

Khoảng 16h ngày 9/10/2022, sau cuộc cãi vã, ông Trần Quốc Toàn (68 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Lộc Bảo) dùng súng tự chế bắn 2 phát qua cửa sổ khiến anh Phạm Minh Tr. (25 tuổi) ở sân tử vong tại chỗ. Anh Tr. là con riêng của bà Nguyễn Thị N., vợ ông Toàn.

Sau khi gây án, ông Toàn khóa trái cửa rồi cầm khẩu súng tự chế cố thủ trong nhà khiến người thân và hàng xóm khiếp sợ. Hơn 1 giờ vận động, thuyết phục, thấy bên trong căn nhà không có tiếng động gì, lực lượng chức năng phá cửa xông vào thì phát hiện ông Toàn nằm chết trên nền nhà.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]