Quảng Trị xét xử 52 bị cáo về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”

Tại phiên tòa, VKSND tỉnh Quảng Trị công bố cáo trạng 113 trang liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Vụ án này được xem là vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” có quy mô lớn từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị về số tiền cũng như số bị cáo.

Trước đó, ngày 3/7/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an TP Đông Hà tiến hành kiểm tra hành chính một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn có hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, phát hiện đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trái phép trên mạng Internet có quy mô lớn, với nhiều đối tượng tham gia.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng này thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” bằng cách nhận tài khoản đánh bạc (cá độ bóng đá qua mạng Internet) đã được tạo sẵn các tài khoản lẻ (tài khoản con).

Các bị các trước vành móng ngựa.

Đồng thời, các đối tượng tạo thêm các tài khoản lẻ này khi có yêu cầu rồi giao cho các đối tượng khác để tổ chức cho các “con bạc” thực hiện hành vi đánh bạc, hoặc số đối tượng này trực tiếp đánh bạc.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện một số đối tượng còn đánh bạc thắng, thua bằng tiền dưới hình thức cá cược lô đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

Quá trình điều tra xác định từng bị cáo đều đánh bạc ít nhất từ 2 lần trở lên và người đánh bạc nhiều nhất với 273 lần. Số tiền đánh mỗi lần là từ 1 triệu đồng trở lên, có nhiều bị cáo nhiều lần đánh bạc trên 50 triệu. Tổng số tiền “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” của các bị cáo lên đến cả trăm tỉ đồng.

Trong vụ án này, nổi lên là số đối tượng "cộm cán" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia với số tiền lớn. Trong đó, bị cáo Nguyễn Bá Dương (còn gọi Bom Đại, SN 1989, trú TP Đông Hà) có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Riêng hành vi “Tổ chức đánh bạc”, bị cáo này đã thực hiện số tiền trên 18,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 754 triệu đồng.

Bị cáo Phan Đình Trí (SN 1970, trú TP Đông Hà) đã có hành vi sử dụng mạng Internet giúp sức 3 bị cáo khác tổ chức cá cược bóng đá với tổng số tiền “Tổ chức đánh bạc” gần 39 tỷ đồng, thu lợi trên 462 triệu đồng.

Bị cáo tham gia đánh bạc nhiều lần nhất là Trà Nhật Tân (SN 1988, trú phường 3, TP Đông Hà) với 273 lần, trong đó có 100 lần có số tiền 50 triệu đồng trở lên, tổng số tiền đánh bạc là hơn 13,5 tỷ đồng. Bị cáo tham gia đánh bạc được xác định với số tiền nhiều nhất là Tạ Việt Hùng (còn gọi Hùng đĩ, SN 1974, trú TP Đông Hà), theo đó trong vòng chưa đầy 1 năm (từ tháng 9/2020 – 7/2021), Hùng đã đánh bạc 74 lần với tổng số tiền trên 17,1 tỷ đồng.

Trong số 52 bị cáo, có 10 bị cáo bị truy tố với cả 2 tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, 8 bị cáo bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và 34 bị cáo bị truy tố về tội “Đánh bạc”. Quá trình điều tra, đã có 42 bị cáo tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính và để đảm bảo thi hành án với tổng số tiền là hơn 1,5 tỷ đồng.

Đáng nói, trong vụ án này có một số cán bộ, công nhân, viên chức tham gia đánh bạc công tác tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị, Văn phòng đăng ký đất đại tỉnh Quảng Trị, Công ty truyền tải điện Quảng Trị... Dự kiến phiên tòa diễn ra các ngày từ ngày 10 đến 13/1/2023.

