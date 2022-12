3 sinh viên tham gia điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến 2.000 tỷ đồng

Ngày 22/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng internet với tổng mức giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một số trang web nghi vấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngày 20/12, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Bắc Giang đã cử 10 mũi công tác với gần 100 cán bộ, chiến sỹ đã đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan trong đường dây này tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và TP Hà Nội.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xác định có 7 đối tượng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này. Danh tính các đối tượng là Ngô Đức Hạ (SN 1998); Vũ Công Tới (SN 2001); Trần Đỗ Đức Nghĩa (SN 2004); Nguyễn Mạnh Cần (SN 2000); Ngô Thị Liên (SN 2003) - là em gái ruột của Ngô Đức Hạ; Ngô Thị Thu (SN 2003); Lục Văn Phong (SN 2001). Điều đáng lưu ý là, đối tượng Nghĩa, Liên và Thu đều là sinh viên đại học; trong đó, Nghĩa đang theo học chuyên ngành công nghệ.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra bước đầu xác định, Ngô Đức Hạ có vai trò cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dựa trên mã giao dịch của ví điện tử Momo với hình thức chơi chẵn, lẻ.

Đây là một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có tính chất quy mô đặc biệt lớn. Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội rất mới, khép kín, lợi dụng việc giao dịch của ví điện tử MoMo để thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng đã tự tạo lập, điều hành, quản trị website trên để đánh bạc, sử dụng hàng nghìn tài khoản Momo khác nhau để phục vụ việc tổ chức đánh bạc trên website; mỗi ngày phát sinh khoảng 50.000 giao dịch đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc từ 3 đến 4 tỷ đồng. Tổng số lượng giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc của hai website trên đến nay khoảng 2.000 tỷ đồng, xảy ra trên địa bàn toàn quốc, thu hút hàng nghìn người chơi, ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự.

Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ 11 máy tính các loại, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô cùng nhiều tài khoản ngân hàng với tổng số tiền trong tài khoản khoảng 3,5 tỷ đồng. Số tiền này đã bị lực lượng phá án ngăn chặn, tạm dừng giao dịch để phục vụ kê biên thu giữ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng trên về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc để tiếp tục mở rộng chuyên án.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/3-sinh-vien-tham-gia-dieu-hanh-duong-day-danh-bac-truc-tuyen-2000-ty-dong-158560.html