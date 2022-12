Quảng Nam: Bắt nhiều đối tượng tổ chức cá độ mùa World Cup

Ngày 3-12, Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam), cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Viên (SN 1988, trú thôn Mỹ Phước, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Lê Viên Ảnh: Công an Duy Xuyên

Theo hồ sơ, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Duy Phước phát hiện Viên có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động tổ chức cá độ bóng đá. Sau thời gian triển khai lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, khoảng 22 giờ ngày 1-12, Công an xã Duy Phước phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Viên.

Công an phát hiện, thu giữ tang vật gồm 2 điện thoại, 11,9 triệu đồng tiền mặt và 1 tài khoản bong88 sử dụng vào việc cá độ bóng đá. Dựa vào dữ liệu sao kê lịch sử cá cược và lời khai của Viên, cơ quan chức năng xác định từ đầu mùa World Cup 2022 đến nay, đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá cho nhiều người với số tiền giao dịch trên 100 triệu đồng.

Đường dây cá độ bóng đá do Tuân quản lý có giao dịch lên đến 5 tỉ đồng

Trước đó, tối 24-11, Công an huyện Duy Xuyên tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Công Tuân (SN 1993, trú Trà Đông, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên các trang mạng bong88 và agbong88.

Tại cơ quan điều tra, Tuân khai nhận cùng đồng bọn tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch lên đến 5 tỉ đồng. Trong đó, qua trích xuất lịch sử cá cược của một tài khoản được sử dụng để cá cược các trận đấu vòng bảng World Cup 2022, đến thời điểm phát hiện xác định số tiền lên đến gần 300 triệu đồng.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/quang-nam-bat-nhieu-doi-tuong-to-chuc-ca-do-mua-world-cup-202212031...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/quang-nam-bat-nhieu-doi-tuong-to-chuc-ca-do-mua-world-cup-20221203110947624.htm