"Quái xế" tăng ga bỏ chạy khi thấy công an rồi gây tai nạn khiến cô gái trẻ tử vong

Thứ Năm, ngày 21/05/2020 22:06 PM (GMT+7)

Tăng ga bỏ chạy khi thấy công an, Trương Chung Hiếu đã tông vào một tài xế GrabBike khiến cô gái trẻ ngồi phía sau bị hất lên vỉa hè, tử vong sau đó.

Chân dung "quái xế" Trương Chung Hiếu.

Ngày 21/5, Công an TP.Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Chung Hiếu (SN 2001, trú tại Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 1h20 rạng sáng ngày 10/5, Hiếu điều khiển chiếc xe máy Honda Wave không BKS chở phía sau một người bạn, di chuyển với tốc độ cao hướng từ Trần Nhân Tông ra Phố Huế, quận Hai Bà Trưng.

Khi đến ngã tư Bà Triệu – Trần Nhân Tông, các đối tượng thấy lực lượng công an làm nhiệm vụ nên đã tăng ga bỏ chạy. Đúng lúc đó, một tài xế “xe ôm” công nghệ, chở chị T. (SN 1995; trú tại Hai Bà Trưng) đi ngang qua.

Chiếc xe của Hiếu đã húc thẳng vào xe chở chị T. khiến cô gái trẻ bị hất lên hè. Tổ công tác Công an quận Hai Bà Trưng ngay sau đó đã cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời khống chế các đối tượng gây tai nạn. Do bị thương tích nặng, chị T đã tử vong tại bệnh viện.

Tại cơ quan Công an, Hiếu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ đối tượng có 1 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

