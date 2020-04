Hàng trăm đối tượng bỏ chạy tán loạn trên Quốc lộ 51 khi thấy công an

Thứ Năm, ngày 30/04/2020 16:48 PM (GMT+7)

Phát hiện có công an, hàng trăm "quái xế" đang tổ chức đua xe trái phép đã bỏ chạy tán loạn, lực lượng chức năng phải nổ súng trấn áp.

Rạng sáng 30-4, trên Quốc lộ 51 (đoạn thuộc phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu), hàng trăm "quái xế" từ nhiều tỉnh thành đã tập trung về nẹt pô, biểu diễn tốc độ, đua xe trái phép.

Các xe đua được vận chuyển bằng ô tô xuống địa điểm trên, sau khi tập trung đông đủ, cả nhóm bắt đầu vào cuộc tranh tài. Bất ngờ, hàng chục CSGT, cảnh sát hình sự, lực lượng cơ động Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện, vây bắt.

Thu giữ nhiều xe "độ"

Phát hiện có lực lượng công an, các "quái xế" bỏ chạy tán loạn. Lúc này, một tổ công tác khác đang chốt chặn trên Quốc lộ 51, gần tuyến đường vào KCN Mỹ Xuân A1, thị xã Phú Mỹ, dùng ô tô tải chặn để ngăn nhóm đua xe này.

Phát hiện có xe chặn, nhóm đua xe lập tức quay đầu chạy ngược chiều, lực lượng cảnh sát đã phải nổ súng trấn áp, yêu cầu dừng xe. Một số "quái xế" chạy vào các hẻm nhỏ, giấu xe ở nhà người dân, quán cà phê và bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Nhiều "quái xế" bỏ chạy khi phát hiện lực lượng cảnh sát

CSGT đã lập biên bản tạm giữ 10 "xế độ" đã được thay đổi kết cấu, hình dạng. Nhiều người vi phạm cũng bị lập biên bản để xử lý, trong đó có một số trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe máy.

Công an TP Vũng Tàu cũng lập biên bản nhiều xe vi phạm

Trước đó, trong đêm 29-4, lực lượng CSGT và Trật tự Công an TP Vũng Tàu phối hợp với Cảnh sát Cơ động - Công an tỉnh đã mật phục, ngăn chặn và xử lý 20 "quái xế" là những thanh thiếu niên có hành vi thay đổi kết cấu xe máy, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm… gây mất trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố như: Thùy Vân, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hoàng Hoa Thám, 2/9…

