Tài xế trong vụ nổ súng ở Vĩnh Long bị liệt nửa người, còn mảnh vỏ đạn trong não

Ngày 17/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, quê quán huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) – tài xế bị bắn trong vụ nổ súng ở huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) đã mở mắt khi gọi. Tuy nhiên, bệnh nhân Trung không hiểu lời nói, không nói chuyện, bị liệt hoàn toàn nửa người phải, hô hấp bình thường thở khí phòng.

Tất cả sinh hoạt cá nhân của Trung đều phụ thuộc vào người nhà chăm sóc.

“Hôm qua, bệnh nhân Trung bị sốt và đang được bác sĩ theo dõi điều trị. Nếu bệnh nhân cắt sốt được 5 ngày sẽ cho xuất viện”, đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết.

Cũng theo vị này, viên đạn trong mô não của bệnh nhân Trung đã được phẫu thuật lấy ra, tuy nhiên kết quả chụp CT sau phẫu thuật cho thấy trong não bệnh nhân còn nhiều mảnh vỏ đạn li ti.

Tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: H.T

Như VietNamNet đưa tin, sáng 28/4, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), ông Nguyễn Vĩnh Phúc dùng súng bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung.

Qua xác minh ban đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn trong xử lý vụ va chạm giao thông giữa con của ông Nguyễn Vĩnh Phúc (là em Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 14 tuổi) với xe tải do Trung trực tiếp điều khiển làm cháu Trân tử vong.

Ở diễn biến mới nhất, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long vừa chủ trì buổi làm việc với cán bộ, lãnh đạo liên quan quá trình xử lý, tiếp nhận điều tra và giải quyết khiếu nại vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 tại xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn) làm cháu Trân tử vong.

Theo đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo rà soát toàn bộ vụ việc và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của ngành nếu phát hiện cán bộ để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình thụ lý vụ việc nói trên.

Cụ thể, sau khi VKSND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73 ngày 23/1/2025 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công phó thủ trưởng, điều tra viên giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Quá trình thụ lý, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã chủ động, kịp thời kiểm tra xác minh, ghi lời khai của mẹ cháu Trân, người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để làm rõ những tình tiết liên quan vụ tai nạn, quá trình giải quyết khiếu nại.

Công an cũng tạm giữ và kiểm tra dấu vết đối với 2 xe đạp điện, xe tải BKS 84C-102.77 của tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung, đồng thời kiểm tra dấu vết trên các phương tiện tạm giữ; tạm giữ quần áo của nạn nhân phục vụ giám định.

Công an trưng cầu giám định xác định điểm va chạm giữa nạn nhân và xe tải; trưng cầu giám định truy nguyên đồng nhất sợi cotton thu được tại hiện trường với 2 áo của nạn nhân...

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, kết luận giám định cơ học của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định số 104 khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” để điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an đã giao Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm người vi phạm theo quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, toàn diện và triệt để.