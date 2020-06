Người đàn ông bị sát hại, giấu xác trong đám cỏ voi

Thứ Ba, ngày 02/06/2020 09:50 AM (GMT+7)

Người dân đã phát hiện thi thể có nhiều vết thương của anh H. trong đám cỏ voi ven đê, các tài sản có giá trị đã không cánh mà bay.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể anh N.Q.H trong đám cỏ voi.

Ngày 2/6, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội bắt giữ Nguyễn Tiến Giả (SN 1990, trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 30/5, một số người dân đi cắt cỏ voi tại khu vực bờ đê sông Lô, thuộc thôn Hưng Thịnh, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Lúc này, mọi người tá hoả phát hiện thi thể một nam giới có nhiều thương tích trong đám cỏ voi ven đê nên đã báo tin tới trụ sở công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Sơn Dương, phòng PC02 đã có mặt phong toả hiện trường, điều tra, làm rõ danh tính nạn nhân là anh N.Q.H (SN 1981, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), hành nghề lái xe ôm.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, khoảng 19h ngày 29/5, anh H. nhận được cuộc gọi thuê chở xe ôm từ 1 người đàn ông và rời khỏi nhà, lúc này vợ anh H. cũng biết chồng đi chở khách.

Đến 23h đêm cùng ngày, anh H. không về trong khi điện thoại cũng không liên lạc được, gia đình đã toả ra đi tìm nhưng không thấy tung tích.

Chiều 30/5, thi thể anh H. được người dân phát hiện trong đám cỏ voi ven bờ đê sông Lô, tỉnh Tuyên Quang. Một số tài sản có giá trị khác như điện thoại, xe máy của anh H. đã không cánh mà bay. Từ đây, cơ quan công an xác định là một vụ giết người, cướp tài sản.

Tiếp tục điều tra, từ các thông tin thu thập được, các trinh sát phòng PC02 phối hợp với Cục C02 làm rõ Nguyễn Tiến Giả chính là thủ phạm gây ra cái chết của anh N.Q.H.

Đến trưa 1/6, lực lượng công an đã bắt giữ Giả khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực gần bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

