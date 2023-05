Phút "ngẫu hứng" trả giá đắt của 5 công nhân trong quán karaoke

Khoảng 0h30 ngày 13-5, Công an huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) phối hợp với Công an xã Trưng Trắc kiểm tra phát hiện tại phòng Vip 3 của quán karaoke Romantic Club, địa chỉ ở thôn Nhạc Lộc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đang có 9 đối tượng (5 nam, 4 nữ) trong tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma tuý

Các đối tượng trên gồm có: Lê Văn Thắng (SN 1996); Phạm Tuấn Chang (SN 1988), đều trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hữu Thắng (SN 2000), trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Phạm Đình Thắng (SN 1990,) trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Hồ Văn Đại, (SN 1989), trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1999), quê quán tỉnh Phú Thọ; Lý Thị Tin (SN 2001), quê quán tỉnh Yên Bái; Hoàng Thị Hà Trang (SN 2003) và Phạm Thùy Linh (SN 2003), cùng quê quán tỉnh Hà Tĩnh.

Qua test nhanh, cả 9 đối tượng trên đều dương tính với ma túy. Thu giữ tại chỗ 1 đĩa sứ màu trắng hình tròn, trên mặt đĩa để 1 thẻ căn cước công dân bám dính chất bột màu trắng; 1 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng cuộn tròn bên trong bám dính chất bột màu trắng; 1 thẻ ngân hàng bám dính chất bột màu trắng; 1 túi nilon bên trong có bám dính chất bột màu trắng (nghi là ma túy).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Lâm đã tiến hành trưng cầu giám định chất bột màu trắng thu giữ được, kết quả là ma túy tổng hợp loại Ketamine, có khối lượng là 0,138g.

Được biết, trong số các đối tượng trên có 5 đối tượng là công nhân làm việc tại công nhân xây dựng.

