Bình Dương: Phát hiện 63 người dương tính với ma tuý trong quán karaoke

Ngày 3/5, thông tin từ Công an Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương đang xử lý hành vi của hộ kinh doanh karaoke D1, thuộc tổ 8, khu phố Đồng An 3, phường Bình Hoà, Tp.Thuận An, Bình Dương.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an Tp.Thuận An đã kiểm tra hành chính đối với Hộ kinh doanh karaoke D1. Lực lượng chức năng đã test nhanh ma túy, phát hiện 63/144 người dương tính với ma túy các loại. Ngoài ra, còn ghi nhận 36 nhân viên của quán không xuất trình được hợp đồng lao động.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện C.K.Q (SN 1991, quê tỉnh Nghệ An) là khách của quán đang tàng trữ chất bột màu trắng nghi là ma túy được gói bên trong tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng. Q., thừa nhận mua của một thanh niên (chưa rõ lai lịch) với giá 1,1 triệu đồng cho những người trong bàn sử dụng thì bị phát hiện. Tại khu vực các bàn VIP khác công an phát hiện 2 người tàng trữ chất tinh thể màu trắng nghi ma túy.

Kiểm tra tại kho chứa hàng của đơn vị trên, lực lượng chức năng phát hiện các mặt hàng nguồn gốc ngoại nhập gồm các loại rượu mang nhãn hiệu Chivas 12, Chivas 18, Vodka Cruiser và 6 hộp shisha.... Tuy nhiên, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Công an Tp.Thuận An đã lập biên bản ghi nhận và niêm phong các vật chứng để phục vụ công tác điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

