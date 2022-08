Phút đột kích phòng trọ bắt kẻ đánh, nhốt bé trai 3 tuổi vào tủ đông lạnh

Thứ Ba, ngày 16/08/2022 15:32 PM (GMT+7)

Sau khi gây án, Giang đã điều khiển xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang bị lực lượng công an bắt giữ vào đêm 13/8.

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1997, trú xã Chính Lý, huyện Lý Nhân) về tội Giết người.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngay sau khi vụ án xảy ra, đơn vị đã huy động tối đa quân số phục vụ cho công tác điều tra vụ án. Thời điểm này, qua trích xuất camera an ninh, nghi phạm được xác định là Giang - chủ quán trà sữa nơi gia đình tìm thấy bé N.H.Đ (SN 2019, trú xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân) đang bị nhốt trong tủ đông lạnh.

Giang khai nhận hành vi phạm tội trong đêm 13/8, rạng sáng 14/8 tại trụ sở công an.

“Qua rà soát, cơ quan điều tra xác định Giang đã điều khiển xe máy tẩu thoát khỏi địa phương. Đối tượng đi xe máy về hướng cầu Châu Giang. Từ đây, đối tượng có thể đi nhiều hướng như Lục Bình (Hà Nam), Hà Nội, Thái Bình...”, vị lãnh đạo này cho hay.

Phòng PC02 đã huy động khoảng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ chia làm 10 mũi trinh sát truy vết đối tượng Giang. Trong khi đó, những cán bộ, chiến sĩ khác phối hợp với Công an huyện Lý Nhân khám nghiệm hiện trường, tiếp cận gia đình bị hại để khai thác thông tin phục vụ quá trình điều tra.

“Thời điểm vụ án xảy ra không có nhân chứng chứng kiến, camera giám sát không quay được hình ảnh bên trong quán trà sữa. Lúc này, chưa thể chắc chắn Giang là nghi phạm gây án, đối tượng cũng đã bỏ trốn. Nạn nhân trong thời điểm này đang bị nguy hiểm tính mạng, chúng tôi cũng không thể tiếp cận để lấy được thông tin”, vị lãnh đạo phòng PC02 chia sẻ khó khăn mà đơn vị gặp phải khi điều tra, làm rõ vụ án Giết người.

Trong quá trình truy vết, mũi trinh sát được cử về xã Chính Lý - quê nhà của Giang đã xác minh nhân thân của đối tượng. Giang không gây điều tiếng gì ở địa phương, đối tượng cũng không có biểu hiện bất thường về tâm thần cũng như không nằm trong danh sách theo dõi người nghiện. Tiếp tục rà soát, 10 mũi trinh sát đã toả ra khắp nơi, rà soát theo các mối quan hệ gồm gia đình, người quen, xã hội của Giang để truy vết đối tượng.

Trong 10 mũi trinh sát, lãnh đạo phòng PC02 đã cử 2 mũi đặc biệt đến Hà Nội. Sau ít giờ truy vết, 2 mũi tại Hà Nội đã báo cáo về việc phát hiện nơi lẩn trốn của Giang, đó là 1 phòng trọ trên địa bàn phường Láng Thượng, quận Đống Đa. Đây là phòng trọ của một người tên Đức - là bạn của anh trai Giang. Phương án tổ chức vây bắt Giang được lên kế hoạch ngay lúc đó.

Khoảng 22h30 tối 13/8, các mũi trinh sát thuộc phòng PC02 đã ập vào căn phòng trọ và khống chế, bắt giữ Giang. Khi bị bắt, Giang không phản kháng hay chống đối lực lượng công an. Tính tới thời điểm bắt giữ Giang, các mũi trinh sát thuộc phòng PC02 Công an tỉnh Hà Nam chỉ mất hơn 4 giờ kể từ khi nhận được tin báo từ Công an huyện Lý Nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định khoảng 15h20 ngày 13/8, cháu N.H.Đ từ nhà đi sang quán trà sữa "KAY" (cạnh nhà cháu Đ.) của Nguyễn Trường Giang để chơi, lúc này chỉ có một mình Giang ở quán.

Cháu Đ. đã được xuất viện và trở về nhà để người thân chăm sóc.

Quá trình ở quán, cháu Đ. liên tục đặt nhiều câu hỏi khiến Giang bực tức. Trong lúc nóng giận, Giang đã dùng chiếc chày bằng kim loại đánh và tấn công bé trai 3 tuổi. Sau khi cháu Đ. ngất, nghĩ rằng bé trai đã chết nên Giang bỏ bé trai vào ngăn đông của tủ lạnh bảo ôn. Sau đó, Giang đặt máy dập nắp hộp trà sữa lên nóc tủ lạnh bảo ôn rồi khoá cửa quán, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến gần 18h cùng ngày, không thấy cháu Đ. về nhà, nghi ngờ quán trà sữa của Giang có biểu hiện bất thường, gia đình đã phá cửa quán và tìm thấy cháu Đ. trong ngăn đông của tủ lạnh bảo ôn.

Ngày 15/8, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết sau gần 2 ngày điều trị, cháu Đ. đã có thể xuất viện và trở về nhà để người thân tiếp tục chăm sóc. Tuy nhiên, bé trai 3 tuổi vẫn có dấu hiệu hoảng loạn, sợ tiếp xúc người lạ sau khi bị Giang đánh, nhốt vào tủ đông lạnh.

