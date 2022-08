Khởi tố tội Giết người đối với nghi phạm đánh, nhốt bé trai 3 tuổi vào tủ đông lạnh

Cơ quan công an đã thực hiện quy trình tố tụng đối với Nguyễn Trường Giang, nghi phạm đánh, nhốt bé Đ. vào tủ đông lạnh.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang bị lực lượng công an bắt giữ vào đêm 13/8.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1997, trú xã Chính Lý, huyện Lý Nhân) về tội Giết người.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định khoảng 15h20 ngày 13/8, cháu N.H.Đ (SN 2019, trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân) từ nhà đi sang quán trà sữa "KAY" (cạnh nhà cháu Đ.) của Nguyễn Trường Giang để chơi, lúc này chỉ có một mình Giang ở quán.

Quá trình ở quán, cháu Đ. liên tục đặt nhiều câu hỏi khiến Giang bực tức. Trong lúc nóng giận, Giang đã dùng chiếc chày bằng kim loại đánh và tấn công bé trai 3 tuổi. Sau khi cháu Đ. ngất, nghĩ rằng bé trai đã chết nên Giang bỏ bé trai vào ngăn đông của tủ lạnh bảo ôn. Sau đó, Giang đặt máy dập nắp hộp trà sữa lên nóc tủ lạnh bảo ôn rồi khoá cửa quán, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến gần 18h cùng ngày, không thấy cháu Đ. về nhà, nghi ngờ quán trà sữa của Giang có biểu hiện bất thường, gia đình đã phá cửa quán và tìm thấy cháu Đ. trong ngăn đông của tủ lạnh bảo ôn.

Quá trình điều tra, khoảng 22h30 ngày 13/8, phòng PC02 phối hợp với Công an huyện Lý Nhân bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Giang khi đang bỏ trốn tại Hà Nội.

Cháu Đ. đã được xuất viện và trở về nhà để người thân chăm sóc.

Ngày 15/8, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết sau gần 2 ngày điều trị, cháu Đ. đã có thể xuất viện và trở về nhà để người thân tiếp tục chăm sóc. Tuy nhiên, bé trai 3 tuổi vẫn có dấu hiệu hoảng loạn, sợ tiếp xúc người lạ sau khi bị Giang đánh, nhốt vào tủ đông lạnh.

