Phú Lê khai "sợ bị Đào Chile cùng đồng bọn gây sự và đánh"

Thứ Ba, ngày 11/08/2020 10:00 AM (GMT+7)

Giang hồ mạng Phú Lê khai do vợ bị nói xấu suốt 10 ngày nên đã chỉ đạo đàn em nếu không gặp Đào Chile thì đánh mẹ và dì Đào Chile để cảnh cáo.

Giang hồ mạng Phú Lê khai nhận tại cơ quan công an

Ngày 11/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, hiện Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng Công an Hà Nội đang tạm giữ Lê Văn Phú (tức Phú Lê, 40 tuổi, ở Hà Nội), Hoàng Văn Thụy (25 tuổi, trú quận Ba Đình) và Trần Văn Tư (32 tuổi, quê Thái Bình) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Hiện vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội cũng đã được khởi tố và Phòng Cảnh sát hình sự cũng đang tập trung mở rộng vụ án, phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự xác minh, triệu tập nhiều đàn em của Phú Lê biết hoặc tham gia kế hoạch hành hung hai người thân của chị Trần Thị Đào (hay còn gọi là Đào Chile, 30 tuổi, quê xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, giang hồ mạng Phú Lê khai nhận, trong thời gian gần đây Đào Chile thường xuyên lên mạng nói xấu và có những lời lăng mạ Thúy Kiều suốt 10 ngày, nhưng Phú Lê và vợ không nói gì. Phú Lê chỉ đạo đàn em đến tận nhà Đào Chile với mục đích tìm Đào, nếu không tìm được sẽ đánh người thân của Đào để cảnh cáo.

Đến chiều 2/8, Đào Chile nhắn tin "anh chị có nhà không để em đến giải quyết việc cho xong", nhưng lúc này vợ chồng Phú Lê đang đi ăn giỗ trên Vĩnh Phúc nên nhắn lại "anh không có nhà" và Đào Chile cùng đàn em không về mà đứng trước cửa nhà Phú Lê livestream khiêu khích, sỉ nhục hai vợ chồng.

Giang hồ mạng Phú Lê và nhóm đàn em bị bắt giữ tại cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội

Sau khi từ Vĩnh Phúc về, Phú Lê nhắn tin mời Đào qua nhà nói chuyện nhưng Đào Chile từ chối và đề nghị vợ chồng Phú Lê sang Đông Anh.

Theo lời khai, Phú Lê sợ bị Đào Chile cùng đồng bọn gây sự và đánh nên Phú Lê gọi Phương "Bê tông" cùng một số anh em họp mặt tại khu vực đường Tân Mai, quận Hoàng Mai trước khi sang gặp Đào. Nhưng Đào Chile không xuất hiện nên chưa thể giải quyết mâu thuẫn.

Sau cuộc ăn nhậu tối 2/8, Phú Lê giao Hoàng Văn Thụy và Trần Văn Tư đến tận nhà Đào Chile với mục đích tìm Đào Chile, nếu không tìm được sẽ đánh người thân của Đào Chile để cảnh cáo. Phú khai chỉ đạo đàn em "không đánh vào đầu hay phần hiểm, chỉ vụt vào chân".

Sáng 3/8, Thụy và Tư mang theo ống tuýp sắt, đi xe máy về nhà Đào Chile ở huyện Đan Phượng. Tại đây, các đối tượng đã đánh bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi, mẹ Đào Chile) và bà Nguyễn Thị Bé (67 tuổi, em gái bà Nga) bị thương phải nhập viện điều trị. Sau khi hành hung mẹ và dì Đào Chile, 2 tên côn đồ bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Phú thừa nhận phạm pháp khi chỉ đạo đàn em đánh 2 phụ nữ ở huyện Đan Phượng với mục đích dụ Đào Chile ra mặt. Nghi phạm tường trình do bản thân "ức chế nên không kiểm soát được hành vi" nên gây ra vụ cố ý gây thương tích, dù anh ta không mâu thuẫn gì với 2 nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Phú Lê đã biết và thừa nhận hành vi của mình vi phạm pháp luật, đồng thời chấp nhận hình phạt về những việc mình đã làm.

Còn theo trình báo của Đào Chile, chị và vợ chồng Phú Lê quen biết nhau khi thực hiện một sản phẩm hài Tết 2017. Sau đó, Thúy Kiều (vợ Phú Lê) nhiều lần mời Đào Chile về nhà để quảng bá sản phẩm cho mình.

Sau thời gian hợp tác, Đào Chile tách ra làm riêng thì bị vợ Phú Lê nói xấu, gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Bức xúc, ngày 18/7, Đào Chile đã livestream trên Facebook cá nhân nói ra những suy nghĩ, thắc mắc của mình tại sao lại bị đối xử như vậy.

Ngay trong tối 18/7, Thúy Kiều đã huy động đàn em đến tìm gặp Đào Chile đe dọa, xúc phạm và treo thưởng ai đánh Đào Chile sẽ được 20 triệu đồng. Không gặp được Đào Chile, vợ chồng Phú Lê cử đàn em khủng bố bằng tin nhắn, điện thoại nhằm đe dọa và truy tìm, sau đó gây ra vụ hành hung hai người thân của Đào Chile.

