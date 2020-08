Vụ vợ chồng Phú Lê: Triệu tập 16 đối tượng liên quan

Thứ Bảy, ngày 08/08/2020 18:05 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã triệu tập thêm 16 đối tượng có liên quan đến việc tạm giữ ca sỹ Phú Lê để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nam ca sỹ Phú Lê tại trụ sở công an.

Liên quan đến vụ tạm giữ vợ chồng ca sỹ Phú Lê, ngày 8/8, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an vừa triệu tập thêm 16 đối tượng liên quan đến việc tạm giữ Phú Lê tên thật là Lê Văn Phú, SN 1980, quê Yên Bái, hiện đang tạm trú tại TP.Hà Nội) và vợ là Lã Thúy Kiều (SN 1985, quê tỉnh Hà Nam).

Theo vị lãnh đạo này, bước đầu, cơ quan điều tra xác định 16 đối tượng nói trên và vợ chồng ca sỹ Phú Lê có liên quan đến vụ việc Cố ý gây thương tích mà cơ quan chức năng đang làm rõ.

"Cơ quan điều tra triệu tập các đối tượng để điều tra, làm rõ vụ việc cố ý gây thương tích. Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ thêm các hành vi phạm pháp của các đối tượng này. Khi có kết luận điều tra chúng tôi sẽ thông tin", vị lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho hay.

Vợ chồng ca sỹ Phú Lê trước khi bị tạm giữ.

Trước đó, tối 5/8, vợ chồng Phú Lê bị lực lượng công an tạm giữ tại địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai để phục vụ công tác điều tra một vụ việc Cố ý gây thương tích.

Phú Lê là một nam ca sỹ, diễn viên nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook và trang Youtube với các ca khúc về tình anh em xã hội, tình mẹ. Nam ca sỹ này được một số bộ phận giới trẻ yêu thích và có mối quan hệ khá thân thiết với một số giang hồ mạng khác như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng, Quang Rambo...

Hot girl xăm trổ Đào Chile tố Phú Lê cho "đàn em" hành hung người thân của mình.

Trước khi bị cơ quan công an tạm giữ, vợ chồng Phú Lê còn bị hot girl xăm trổ Đào Chile (tên thật là Trần Thị Đào, SN 1992, trú tại Hà Nội) tố thuê người đến hành hung mẹ của cô gái này.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ

