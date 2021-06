“Phê” trong nhà nghỉ

Thứ Tư, ngày 30/06/2021 09:30 AM (GMT+7)

Kiểm tra nhà nghỉ 999 ở TP Đà Nẵng, công an phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở làm việc.

Lúc 12 giờ ngày 28-6, Công an phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) kiểm tra hành chính nhà nghỉ 999 (số 1443- Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng) đã phát hiện Trần Gia Hoàng (1988, trú quận Thanh Khê) và Huỳnh Lưu Đức (1988, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên mời về công an phường làm việc.

Qua test nhanh, cơ quan Công an xác định cả hai dương tính với chất ma túy.

Công an phường Thanh Khê Tây đã lập hồ sơ xử lý hành chính đối với Hoàng và bàn giao đối tượng Đức cho Công an phường An Hải Bắc đưa vào diện quản lý theo NĐ 111/CP.

