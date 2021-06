Khó tin với cảnh thác loạn của 13 nam, nữ ở Đồng Nai

Thứ Sáu, ngày 11/06/2021 10:00 AM (GMT+7)

Bất chấp lệnh cấm, 13 nam, nữ bay lắc trong 2 phòng karaoke ở huyện Định Quán (Đồng Nai) bị công phát hiện, bắt giữ.

Các đối tượng liên quan vụ bay lắc bị bắt giữ

Tối 10-6, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm "dân chơi" tụ tập, sử dụng trái phép chất ma tuý và xử lý chủ quán karaoke Minh Nguyễn về hành vi tổ chức cho nhiều đối tượng đến hát nhằm thu lợi bất chính, bất chấp quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Từ nguồn tin của người dân, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Định Quán phối hợp với Công an xã Phú Cường kiểm tra quán karaoke Minh Nguyễn thuộc ấp Bến Nôm 2, xã Phú Cường.

Tại quán karaoke trên, lực lượng chức năng phát hiện 13 đối tượng (8 nam, 5 nữ) đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa. Công an thu giữ tại 2 phòng hát 1 bịch ma túy tổng hợp, 2 khay sử dụng ma túy, dụng cụ chia ma túy, điện thoại và một số tiền mặt. 13 đối tượng (cùng ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) sau đó được công an đưa về trụ sở. Qua test nhanh, công an xác định có 9 đối tượng (gồm 4 nam và 5 nữ) dương tính với ma túy.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm đối tượng Phạm Văn Duy được cho là người chuyên đưa gái phục vụ hát karaoke khi khách có nhu cầu. Công an cũng đang lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Minh Sơn, chủ quán karaoke trên, để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/kho-tin-voi-canh-thac-loan-cua-13-nam-nu-o-dong-nai-20210610160846178...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/kho-tin-voi-canh-thac-loan-cua-13-nam-nu-o-dong-nai-20210610160846178.htm