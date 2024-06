Phát hiện nhiều ‘game thủ’ dương tính với ma túy trong quán net hoạt động quá giờ ở TPHCM

Ngày 24/6, Công an quận Tân Phú (TPHCM) lập hồ sơ xử lý 3 trường hợp được phát hiện dương tính với ma túy khi kiểm tra quán internet trên địa bàn.

Lực lượng công an kiểm tra quán internet hoạt động quá giờ ở quận Tân Phú.

Trước đó vào lúc 23 giờ 50 ngày 20/6, Công an quận Tân Phú đã kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Net 269 trên đường Kênh Tân Hóa (phường Phú Trung, quận Tân Phú).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đóng cửa phía ngoài nhưng vẫn lén lút hoạt động bên trong. Qua công tác nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ kiểm tra đã xâm nhập và tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có khoảng 50 khách sử dụng internet, chủ yếu là trẻ vị thành niên, thanh thiếu niên.

Qua test nhanh, có 3 người dương tính với chất ma túy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều xe mô tô không xuất trình được giấy đăng ký xe. Cơ sở này cũng không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Lãnh đạo Công an quận Tân Phú cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các phường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, quán internet… để chủ động phòng ngừa các loại tội phạm.

Theo quy định tại điểm đ Điều 105 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, các quán internet chỉ được hoạt động trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày, nếu hoạt động quá giờ sẽ bị phạt hành chính từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]