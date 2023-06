Phát hiện loại ma tuý pha như nước trà ở Bình Phước

Ngày 22/6, thượng tá Nguyễn Phước Nhành, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, trong quá trình tổ chức tiếp nhận trưng cầu giám định các chất ma túy, các giám định viên của đơn vị đã phát hiện một loại ma túy mới trong các gói trà.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Phước đã gửi Phòng Kỹ thuật hình sự mẫu vật trưng cầu giám định là các túi nilon có nhãn hiệu “CHALI” trang trí rất bắt mắt tương tự như các gói trà. Đây là tang vật cơ quan công an thu giữ trong một vụ “Mua bán trái phép chất ma túy” tại thành phố Đồng Xoài vào giữa tháng 6/2023.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Phước cho thấy trong các túi nilon nhãn hiệu “CHALI” phát hiện cùng lúc các loại ma túy: Nimetazepam, Methaphetamine (ma túy đá) và MDMA.

Loại ma túy mới pha với nước như uống trà

Đáng chú ý, Nimetazepam là một loại ma túy tổng hợp lần đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Dân chơi ma túy gọi đây là “nước vui”. Người sử dụng chỉ việc pha gói trà thảo mộc này với nước suối và sử dụng như các loại nước giải khát nên rất dễ được các đối tượng tội phạm lợi dụng để trà trộn, giao dịch trên thị trường.

Khi uống loại “nước vui” này, người bình thường sẽ dần trở thành “con nghiện”, gây ảo giác mạnh, có thể dẫn đến hôn mê, vô thức, đe dọa tính mạng nếu sử dụng quá nhiều.

Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo, để phòng ngừa hiểm họa từ những loại ma túy mới này, các cơ sở, cá nhân không kinh doanh các loại thực phẩm, nước uống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điểu Văn Minh bị bắt giữ

Trước đó, ngày 12/6, Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp với Công an xã Tiến Hưng bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở của Điểu Văn Minh (22 tuổi) thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài. Tại đây, Cơ quan công an đã thu giữ tổng trọng lượng ma túy gần 2kg.

Nguồn: https://tienphong.vn/phat-hien-loai-ma-tuy-pha-nhu-nuoc-tra-o-binh-phuoc-post1544959.tpoNguồn: https://tienphong.vn/phat-hien-loai-ma-tuy-pha-nhu-nuoc-tra-o-binh-phuoc-post1544959.tpo