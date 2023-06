Triệt xóa đường dây bào chế, mua bán ma túy do Trí "cá voi" cầm đầu

Lần theo đường dây

Khoảng tháng 9/2021, PC04 phát hiện một nhóm đối tượng cung cấp ma túy dạng viên với số lượng lớn trên địa bàn TP. Qua xác minh, đây là đường dây bào chế, mua bán trái phép chất ma túy với tính chất và quy mô phức tạp nên đơn vị xác lập Chuyên án bí số 120B để đấu tranh, làm rõ. Sau 4 tháng liên tiếp điều tra, đầu năm 2022, Ban Chuyên án xác định nhóm đối tượng này đang bào chế, mua bán trái phép chất ma túy.

Cầm đầu tổ chức tội phạm này là "ông trùm" Lê Minh Trí (Trí "cá voi", SN 1990). Trợ thủ đắc lực cho Trí trong việc bào chế ma túy là Thái Cẩm Tâm, Trần Hải Lý; giúp sức mua bán "hàng" là Phan Bảo Hùng. Ngoài ra, Trí còn được mẹ ruột là Nguyễn Ngọc Hà phụ giúp việc phụ trách theo dõi, giám sát quá trình bào chế, đóng gói ma túy do Tâm và Lý thực hiện. Phương thức hoạt động của bọn chúng cũng rất kín kẽ, tinh vi và lọc lõi.

Trong đó, Trí là đầu mối liên lạc với các đối tượng bên châu Âu để đặt mua nguyên liệu (bột ma túy), vận chuyển qua tuyến hàng không hoặc đường bưu điện về TPHCM. Nhập được nguyên liệu, Trí chỉ đạo cho Tâm và Lý đi nhận về và tiến hành bào chế. Khi đã ra ma túy thành phẩm, Trí sẽ tìm nguồn tiêu thụ qua mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram) và giao cho Hùng trực tiếp vận chuyển "hàng" đi bán cho các đầu nậu.

Quá trình theo dõi, trinh sát nhận thấy chuyên án có tính chất, quy mô cực kỳ phức tạp xuyên quốc gia, hoạt động qua nhiều tỉnh, thành. Đặc biệt, để che dấu tung tích, Trí không ra mặt mà phân công cho từng đối tượng trong đường dây để hoạt động. Ngoài ra, Trí luôn đề phòng cảnh giác, thường xuyên thay đổi địa điểm bào chế ma túy để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Do đó, vụ án gây nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, thu thập thông tin của mạng lưới bí mật và lực lượng trinh sát.

Có thể nói, kể từ sau vụ án sản xuất trái phép chất ma túy do Văn Kính Dương thực hiện (năm 2016) thì đây là chuyên án thứ hai phát hiện việc bào chế, pha trộn ma túy để bán ra thị trường. Đi sâu điều tra, trinh sát nhận thấy Trí "cá voi" có trình độ học vấn cao, am hiểu tinh tường về lĩnh vực hóa dược và các quy định của pháp luật. Đối tượng đã dày công tìm tòi, học hỏi phương pháp bào chế, dập viên và đóng gói ma túy thành phẩm. Đáng nói, chỉ vì mờ mắt vì những đồng tiền bất chính, Trí đã nhẫn tâm lôi kéo cả mẹ ruột của mình vào việc làm ăn phi pháp và bất chấp mọi thủ đoạn để thực hiện hành vi phạm tội.

Nhiều ngày dày công theo dõi, trinh sát cũng vạch trần cách thức sản xuất bào chế của bọn chúng rất bài bản, chuyên nghiệp. Phương pháp bào chế do Trí tự nghiên cứu ra, sau đó dạy lại cho Thái Cẩm Tâm và Trần Hải Lý thực hiện. Chưa dừng lại ở việc sản xuất ma túy thông thường, đến tháng 3/2021, đối tượng còn nghiên cứu ra tỷ lệ pha trộn ma túy mới để nâng cao lợi nhuận. Sau công đoạn pha trộn bào chế rất tinh vi, phức tạp, bọn chúng đưa vào máy dập thành những viên nén với nhiều hình dạng khác nhau để kích thích thị hiếu người dùng.

Tháng 3/2022, do dịch Covid-19 bùng phát khiến nguồn cung cấp nguyên liệu từ nước ngoài hạn chế, bên cạnh đó việc đối tượng cung cấp ma túy tại Pháp và một đầu mối tiêu thụ của nhóm đối tượng này bị bắt nên Trí, Tâm, Lý ngưng hoạt động một thời gian. Các đối tượng thay đổi nơi ở, số điện thoại, phương tiện và chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị từ căn nhà ở xã Xuân Thới Thượng về nhà không số thuộc ấp Tân Thới, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Nhận định được tính chất, quy mô phức tạp của chuyên án, Ban giám đốc CATP và chỉ huy Phòng PC04 chỉ đạo lực lượng kiên trì đấu tranh, theo dõi mọi di biến động của bọn chúng chờ thời cơ phá án.

Để đấu tranh với các đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao như Trí "cá voi", các chiến sĩ Phòng PC04 đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều tra, phá án. Đồng thời, huy động toàn bộ lực lượng, sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật hiện đại để tập trung xác minh làm rõ đường dây tội phạm này với phương châm "không đánh bắt khúc giữa, bắt cả đường dây". Bên cạnh đó, tập trung củng cố, tài liệu chứng cứ, làm rõ toàn bộ đường dây bào chế, mua bán trái phép chất ma túy này.

Đúng như dự đoán, đầu năm 2023, khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, Trí và đồng bọn có dấu hiệu hoạt động trở lại, do đó Phòng PC04 tập trung toàn lực lượng để đấu tranh bắt giữ bằng được các đối tượng trong thời gian sớm nhất với đầy đủ tang vật chứng, tránh nguồn ma túy lớn do bọn chúng sản xuất thẩm lậu ra thị trường sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Sau khi làm rõ toàn bộ hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng này và các đầu mối có liên quan, ngày 20/4/2023, lực lượng trinh sát của Phòng PC04 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám phá, bắt giữ 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Minh Trí, Thái Cẩm Tâm, Trần Hải Lý, Phan Bảo Hùng, Nguyễn Ngọc Hà.

Tang vật thu giữ: khoảng 16.000 viên ma túy tổng hợp thành phẩm, hơn 104kg chất bột, tinh thể rắn và hơn 30 lít chất lỏng phục vụ việc bào chế ma túy của các đối tượng (nếu ép ra thành phẩm khoảng 500.000 viên ma túy tổng hợp) và nhiều máy móc, phương tiện dùng để bào chế ma túy như máy đóng viên, máy trộn bột ma túy, thiết bị sấy bột ma túy, máy đếm viên, máy hút chân không, máy hàn nhựa, dụng cụ thủy tinh để pha trộn ma túy...

Ban Chuyên án 120B tập trung lấy lời khai, xây dựng sơ đồ của tất cả các đối tượng trong đường dây; xâu chuỗi lời khai của đối tượng với các tình tiết mới phát hiện trong quá trình truy xét; sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ sắc bén; vận dụng linh hoạt các chiến thuật điều tra trong quá trình hỏi cung, lấy lời khai, kết hợp vừa cảm hóa giáo dục và vừa sử dụng tài liệu chứng để đấu tranh với các đối tượng. Ngoài ra, đơn vị cũng huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ tập trung để mở rộng chuyên án.

Qua khai thác thông tin từ Trí và Hùng, đơn vị mở rộng được 2 nhánh đầu mối tiêu thụ do Sơn Kỳ Anh và Vũ Huỳnh Bảo Ngọc cầm đầu. Kết quả truy xét mở rộng, đơn vị bắt 18 đối tượng có liên quan: Sơn Kỳ Anh, Vũ Huỳnh Bảo Ngọc, Dương Chiến Trường, Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Ngọc Thi, Lê Thanh Sơn, Khưu Thị Thảo, Lê Thị Kim Ngân, Nguyễn Long Huy Hùng, Phan Văn Ngọc, Lâm Thu Thảo, Dương Văn Lộc, Vũ Trần Hải Yến, Đoàn Nguyễn Anh Tấn, Đoàn Nguyễn Anh Tài; thu thêm 900 gram Ketamine, 1.000 viên "thuốc lắc", 8 gói nylon chứa Methamphetamine, 120 gói nước vui...

Có thể khẳng định, kết quả đấu tranh khám phá Chuyên án 120B thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, nhạy bén và sáng tạo trong sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh bóc gỡ đường dây tội phạm nguy hiểm, xuyên quốc gia của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM. Đồng thời là kết quả công tác vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", chủ động phòng ngừa, cảnh giác, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy; sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, tổ chức xã hội trong phòng, chống tội phạm, tạo thế trận vững chắc bảo đảm an ninh, trật tự tuyến biên giới. Ngày 14/6, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước phong tăng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

