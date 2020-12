Phát hiện camera lén quay "cảnh nhạy cảm", lộ thói "bệnh hoạn" của bạn trai

Người phụ nữ sốc vì phát hiện sự thật về người bạn trai mà bấy lâu cô tin tưởng và hạnh phúc khi sống bên cạnh.

Melissa (bên phải) đang kể lại câu chuyện với phóng viên

Sự việc gây sốc

Trong 8 năm, Melissa (sống ở Canada) cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất thế giới. Melissa có một người bạn trai luôn bên cạnh, hỗ trợ và quan tâm, yêu thương những đứa con của cô. Mặc dù, chúng không phải là con ruột của người bạn trai nhưng anh ta vẫn dành tình yêu thương. Đây có lẽ là điều khiến cho Melissa cảm thấy yên tâm, hạnh phúc.

Thế nhưng, quả thật, cuộc đời không ai biết được chữ ngờ. Năm 2019, gia đình Melissa tình cờ phát hiện ra nhiều máy quay lén được đặt khắp ngôi nhà. Những máy quay lén này được đặt bí mật ở nhiều vị trí để ghi lại tất cả các hình ảnh của cô và các con khi ở nhà. Trước đó, một thời gian dài không ai biết được sự thật này.

Con trai của Melissa và bạn gái đã phát hiện chiếc camera quay lén đầu tiên được đặt trong phòng tắm và liền gọi điện cho mẹ với giọng hốt hoảng.

Melissa cũng bất ngờ khi nhận được tin báo của con. Con trai của cô đã mở các đoạn clip mà camera này ghi lại được trong nhà tắm. Mọi hành động từ đánh răng, đi vệ sinh, tắm... tất cả đều được camera quay lén mà không ai đứng trong nhà tắm biết được.

Sau đó, Melissa quyết định báo sự việc với cảnh sát. Tuy nhiên, bản thân cô không khỏi đau lòng vì người bạn trai đã thể hiện sự quan tâm, yêu thương. Cho đến khi mọi chuyện bị vỡ lở, cô rất sốc. Bạn trai của cô bị bắt giữ sau khi cảnh sát điều tra.

Loạt camera bí ẩn

Melissa cho rằng còn có các camera khác nên cô đã tìm khắp nhà. Kết quả là cô tìm thấy thêm 9 camera quay trộm khác và USB chứa những video đã được chỉnh sửa.

Melissa choáng váng khi xem các đoạn clip. Trong đó có hình ảnh của cô và con gái bị quay cảnh đang mặc quần áo, cởi quần áo và khỏa thân. Thậm chí, có đoạn video ghi lại cảnh Melissa và bạn trai đang quan hệ tình dục.

Sự việc không đơn giản là bắt giữ một nghi phạm đặt máy quay lén và tàng trữ các video khiêu dâm trẻ em mà gây cú sốc lớn với cả gia đình.

Trong nhiều tuần liền, Melissa không ngủ, không ăn và không làm được gì. Người mẹ này cảm giác như tận thế ập đến. Cú sốc quá lớn khiến cô đau lòng vì biết sự thật về người bạn trai.

Melissa cảm thấy lo sợ. Cô cho rằng đã bị lừa dối và chính lỗi của mình đã khiến cho cả nhà đối mặt với tình huống không ai ngờ.

Nỗi lo lắng, sợ hãi, ám ảnh không chỉ quấn lấy Melissa mà các con của người phụ nữ này cũng chịu ảnh hưởng. Con gái của Melissa lo sợ rằng sẽ gặp lại người đàn ông quay lén các video. Thậm chí, bạn gái của con trai nạn nhân cũng bị ám ảnh với việc tìm được camera ẩn trong nhà.

Con trai của Melissa cũng gặp nhiều khó khăn. Lúc phát hiện sự việc, chàng than niên này đang đăng ký vào chương trình CEGEP (College of General and Professional Education) là bậc học nằm giữa bậc phổ thông và bậc Đại học ở Quebec, Canada. Kết quả là chàng trai thất bại và bỏ cuộc.

Nguyên nhân khiến con trai của người phụ nữ này sốc là vì chàng trai coi bạn trai mẹ như cha. Cho nên cảm giác như bị phản bội sau sự việc.

Bạn trai của Melissa sẽ phải ra hầu tòa xét xử các tội liên quan đến xâm phạm quyền riêng tư của người khác để theo dõi nhằm thỏa mãn mục đích tình dục, tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em và sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em.

