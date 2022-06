Phát hiện bất ngờ về kẻ bị bắt trong khách sạn ở TP.HCM

Sau khi gây ra 2 vụ án, Nguyễn Văn Xuân đã bay vào TP.HCM rồi trốn trong khách sạn.

Nguyễn Văn Xuân tại trụ sở công an.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng rồi bay vào TP.HCM trốn trong khách sạn, ngày 23/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Công an TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang điều tra, làm rõ vụ Cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn phường Sao Đỏ, TP Chí Linh.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, khoảng 17h45 ngày 13/5, một nam thanh niên đi vào tiệm vàng Kim Ngân, số 133 khu dân cư Nguyễn Trãi 1, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh hỏi mua một sợi dây chuyền 5 chỉ, loại vàng 10K. Sau khi xem xét, đối tượng yêu cầu chủ cửa hàng lấy cho một sợi dây chuyền khác với trọng lượng lớn hơn. Vừa nhận sợi dây từ tay chủ tiệm, nam thanh niên bất ngờ cầm cả 2 sợi dây chuyền chạy ra cửa, nhảy lên xe máy dựng sẵn và bỏ chạy.

Sau khi gây án, đối tượng di chuyển dọc tuyến Quốc lộ 17 đi Nam Sách. Mặt khác, đặc điểm của đối tượng có nhiều nét đương đồng với đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra trước đó 7 tiếng trên địa bàn TP Bắc Giang.

Cụ thể, khoảng 10h37 ngày 13/5, tại cửa hàng vàng Toàn Huệ tại số nhà 34-36 Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, TP Bắc Giang xảy ra vụ cướp giật tài sản. Đối tượng gây án đã cướp giật được 1 nhẫn 5 chỉ, loại vàng 9999, trị giá khoảng 27 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an TP Bắc Giang phối hợp với Công an TP Chí Linh xác định Nguyễn Văn Xuân (SN 1999, thường trú tại TP Hải Phòng; tạm trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội) là đối tượng gây ra 2 vụ việc trên. Sau khi gây án, ngày 16/5, Xuân đã lẩn trốn vào TP.HCM bằng đường hàng không. Ngày 29/5, Công an TP Bắc Giang và phòng PC02 đã cử lực lượng vào TP.HCM để truy bắt đối tượng Xuân.

Ngày 1/6, tổ công tác Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục, Công an TP.HCM bắt giữ Nguyễn Văn Xuân khi đang ở một khách sạn tại phường Tân Phong, quận 7.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 12 chiếc nhẫn và 1 lắc tay bằng kim loại màu vàng, nghi là vàng giả; 1 túi nilon nhỏ bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp và một số vật dụng có liên quan.

