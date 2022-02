"Hotgirl" cướp tiệm vàng "ẩn thân" dưới vỏ bọc thợ trang điểm dạo

Đang tuổi đôi mươi, người phụ nữ liều lĩnh vào tiệm vàng cướp tài sản và bị bắt giữ quả tang.

Qua xét xử, tòa án tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội cướp tài sản, nhưng cho tại ngoại, chờ sinh con xong sẽ xử lý sau. Khi con của đối tượng đủ 36 tháng tuổi, ả lại trốn thi hành án, bị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TPHCM phát lệnh truy nã vào năm 2017.

Dù đối tượng phiêu dạt nhiều nơi, che giấu thân phận thật kỹ, nhưng bằng nghiệp vụ sắc bén, trinh sát Đội Truy nã - truy tìm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vẫn vạch trần hành vi của người thợ trang điểm từng là thủ phạm cướp tiệm vàng từ nhiều năm trước.

Khách mua vàng hóa... kẻ cướp!

"Đây là một phụ nữ có trực giác rất nhạy bén, vì thế không ít lần trinh sát đã "bủa lưới", nhưng đối tượng vẫn kịp thoát thân vào phút chót". Trinh sát Đội Truy nã truy tìm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM mở đầu câu chuyện khi kể lại hành trình truy tìm Lê Thị Ngọc Huyền (SN 1992, quê An Giang) - kẻ dùng dao uy hiếp chủ tiệm vàng để cướp tài sản tại khu vực gần chợ Tân Định (Q1) vào năm 2015. Vụ cướp tại tiệm vàng D.C từng gây xôn xao dư luận khi thủ phạm là một phụ nữ trẻ, xinh xắn, có hành vi manh động, liều lĩnh.

Hồ sơ vụ án thể hiện: Khoảng 14 giờ ngày 26-1-2015, khu vực các tiệm vàng trên đường Nguyễn Hữu Cầu (gần chợ Tân Định) bắt đầu ca hoạt động chiều nên thưa người qua lại. Một phụ nữ trẻ bước vào tiệm vàng D.C, đi qua tủ trưng bày vào khu vực bên trong. Bà Kim C. (chủ tiệm) hồ hởi tiến tới đón tiếp. Lúc đầu, khách hỏi về việc quy đổi đôla Mỹ qua tiền Việt. Sau đó, khách bảo muốn mua một lượng lớn vàng nữ trang các loại. Bà C. loay hoay lấy vàng nữ trang đặt lên trên tủ trưng bày cho khách xem và lựa chọn.

Ảnh của Huyền được ả chỉnh sửa nhìn như hotgirl

Lê Thị Ngọc Huyền lúc bị bắt

Lúc này, ông Hoàng D. (chồng bà C.) đang đứng gần đó. Quan sát thái độ của khách, ông thấy có vẻ bất thường nên tiến lại gần nơi vợ đang đứng bán hàng, nhằm thuận tiện giám sát. Đang chọn lựa vàng, khách bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người ra, kề vào cổ ông D. để khống chế, đe dọa, yêu cầu đưa ả 40 triệu đồng. Bà C. hốt hoảng, la lên nhằm chi phối sự tập trung của kẻ cướp. Lợi dụng lúc đối tượng quay về phía bà C., ông D. xoay người, tước dao hung thủ rồi cùng vợ hô hoán, khống chế, bắt giữ ả. Những người dân xung quanh nghe hô hoán cũng nhanh chóng có mặt, hỗ trợ vợ chồng chủ tiệm vàng bắt quả tang kẻ cướp tài sản. Nhận tin báo, Công an phường nhanh chóng đến hiện trường, đưa đối tượng về trụ sở xử lý.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Lê Thị Ngọc Huyền (tự Tiết, SN 1992, quê An Giang; tạm trú P.Tân Định, Q1). Thời điểm gây án, Huyền mới hơn 22 tuổi. Huyền khai động cơ gây án cướp tài sản nhằm có tiền trả nợ. Lúc bị bắt, Huyền đang mang thai nên khi mở phiên tòa xét xử, TAND Q1 tuyên phạt bị cáo 7 năm tù, nhưng cho tại ngoại sinh và nuôi con nhỏ. Khi con của đối tượng đủ 36 tháng tuổi, bị cáo phải chấp hành án phạt theo luật định. Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại, Huyền bỏ trốn, bị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TPHCM ra quyết định truy nã vào ngày 28-3-2017.

Thợ trang điểm lộ mặt tội phạm

Nhiều năm qua, công tác truy tìm Huyền vẫn được Phòng Cảnh sát truy nã - truy tìm Công an TPHCM ráo riết thực hiện. Nhưng đối tượng có trực giác nhanh nhậy trong việc tẩy xóa dấu vết. Không ít lần sau nhiều tháng tìm kiếm, trinh sát nắm được nguồn tin Huyền đang sinh kế bằng việc nọ, nghề kia tại xã X., tỉnh Y. Ấy vậy nhưng khi các tổ công tác xác định được địa điểm cụ thể, tổ chức truy bắt, cũng là lúc thị vừa chuyển tới nơi ở khác hoặc kịp trốn chạy vào phút chót.

Tháng 3-2020, Đội Truy nã - truy tìm thuộc Phòng CSHS Công an TPHCM được thành lập, với 3 tổ công tác. Dưới sự chỉ đạo, đôn đốc công việc của thượng tá Trần Văn Hiếu (Trưởng phòng CSHS) và thiếu tá Trịnh Khánh Hùng (Phó trưởng phòng CSHS), các cán bộ, chiến sĩ Đội Truy nã truy tìm (Đội 6) do thiếu tá Trần Hùng (Đội trưởng) chỉ huy, quyết liệt bắt tay vào công việc. Ngoài việc áp dụng các kiến thức được đào tạo qua trường lớp trong việc truy tìm đối tượng trốn nã, cán bộ, chiến sĩ Đội 6 còn năng động, sáng tạo, tận dụng công nghệ, kiến thức ngoài sách vở lẫn kinh nghiệm trong đời sống để áp dụng vào công việc nên đạt hiệu quả cao. Đơn vị đã bắt được hàng loạt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt, thậm chí có kẻ trốn nã đến 20 - 30 năm.

Tổ 3 của Đội Truy nã - truy tìm do đại úy Nguyễn Thế Tiến làm Tổ trưởng là tổ công tác "có duyên" bắt được nhiều đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm hoặc trốn "sâu", trốn kỹ. Nổi tiếng là người chỉn chu, khoa học trong việc lập phương án truy bắt tội phạm, đại úy Tiến cùng đồng đội tiến hành xác minh nhanh, nghiên cứu kỹ hồ sơ, lý lịch đối tượng, tội danh vi phạm, trình độ học vấn, các mối quan hệ gia đình và thành phần xã hội để phân loại điều tra.

Dày công tìm kiếm, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kể cả việc tận dụng tối đa sức mạnh của quần chúng trong việc góp nhặt, cung cấp thông tin, vào đầu năm 2022, đại úy Tiến và đồng đội nắm được nguồn tin Huyền đang sinh sống tại khu vực Lái Thiêu (TP.Thuận An, Bình Dương). Đây là khu dân cư có nhiều đường ngang ngõ tắt thông với các tuyến đường lớn, với nhiều công nhân ngoại tỉnh thuê nhà, phòng trọ, nên việc lần tìm ra đối tượng là rất kỳ công.

Như bao kẻ trốn nã, Huyền cũng phiêu dạt qua nhiều tỉnh, thành, lấy đủ nghề làm kế sinh nhai. Phương thức ẩn thân của đối tượng là không ở một chỗ quá lâu, hạn chế việc va chạm không cần thiết với cơ quan công an, cẩn thận che giấu nhân thân. Ngoài độ tuổi trẻ trung, ngoại hình ưa nhìn, Huyền còn có năng khiếu làm đẹp nên khá thuận tiện cho việc hòa nhập mưu sinh ở những khu dân cư có nhiều công nhân thuê nhà tạm trú, bằng nghề thợ trang điểm dạo và thêm nghề tay trái là "cò” đất.

Ngày 16-2-2022, phương án bắt Huyền được Tổ 3 của Đội Truy nã - truy tìm bí mật triển khai, tính toán cẩn trọng đến tất cả các hướng tiến và thoái của đối tượng. Phát hiện tứ phía đã bị bủa vây, Huyền ngoan cố trú ẩn trong nhà. Tuy nhiên, sau khi nghe thuyết phục, biết không còn đường trốn, ả đành thúc thủ tra tay vào còng. Phòng CSHS Công an TPHCM đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TPHCM xử lý. Từ đây, đặt dấu chấm hết cho chuỗi hành trình 5 năm trốn chạy của người phụ nữ trẻ cướp tiệm vàng.

