Phá sòng bạc hàng trăm triệu trong bãi xe container

Thứ Sáu, ngày 08/01/2021 21:56 PM (GMT+7)

Hai anh em ruột tổ chức sòng bạc ngay tại bãi giữ xe container.

Ngày 8/1, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP Dĩ An (Bình Dương) bất ngờ ập vào bắt quả tang 21 đối tượng đang tham gia đánh bạc tại một bãi xe container có địa chỉ khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương.

Tại hiện trường, Công an đã thu giữ 10 bộ lắc tài xỉu, 11 xe mô tô và 4 xe ô tô và số tiền tang thu giữ là gần 500triệu đồng.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng Phạm Thành Vinh và Phạm Thành Châu (anh ruột Vinh) (cùng 44 tuổi, ngụ tại khu phố Tây A, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc của mình.

Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc và cắt cử đàn emcảnh giới từ ngoài vào trong đồng thời cung cấp thức ăn, thuốc lá phục vụ cho con bạc.

