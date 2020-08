Công an đột kích nhà nghỉ, triệt phá sòng bạc lớn giữa mùa dịch

Thứ Năm, ngày 06/08/2020 12:00 PM (GMT+7)

Lực lượng công an đã đột kích vào nhà nghỉ bắt giữ 19 đối tượng cả nam và nữ đánh bạc giữa dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Sáng 6-8, Thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, cho biết, cơ quan công an vẫn đang lấy lời khai các đối tượng để làm rõ vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại một nhà nghỉ.

Nhà nghỉ Hưng Thịnh nơi các đối tượng tổ chức đánh bạc

Trước đó, chiều 5-8, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp, Công an TP Buôn Ma Thuột đã đột kích vào nhà nghỉ Hưng Thịnh (số 40 đường Lê Thị Riêng, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột).

Sòng bạc này có cả nam và nữ tham gia

Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 19 đối tượng cả nam và nữ đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Cơ quan công an đã thu giữ trên 300 triệu đồng, gần 30 chiếc điện thoại di động, 3 ô tô, nhiều xe máy cùng các tài liệu, tang vật liên quan.

Cơ quan công an đã đột kích triệt phá nhóm đánh bạc trong nhà nghỉ

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đến từ 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Mỗi ván các đối tượng đánh từ 30 đến 50 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan công an xác định, sòng bạc này do 2 đối tượng Vũ Thị Thúy Thu Hồng (61 tuổi, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) và Võ Văn Hải (30 tuổi, ngụ xã Nam Đàn, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) làm chủ. Sòng bạc này đã hoạt động trong một thời gian dài trên địa bàn các huyện, thành phố giáp ranh giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm và cử người cảnh giới từ vòng ngoài.

Sòng bạc này hoạt động rất tinh vi

Thiếu tá Thái Khắc Chính, cho biết thêm, hiện tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, ngoài việc tăng cường lực lượng cùng toàn xã hội phòng, chống dịch COVID-19, công an còn phải tăng cường thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. "Băng nhóm đánh bạc này hoạt động rất chuyên nghiệp, tinh vi, cơ quan công an phải mất khá nhiều thời gian theo dõi, nắm tình hình để triệt phá" - Thiếu tá Chính nói.

Sòng bạc này có nhiều phụ nữ tham gia

Đến sáng 6-8, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 3 trường hợp mắc COVID-19, hơn 10.000 người phải cách ly. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nguy cơ lây nhiễm cao, TP Buôn Ma Thuột cũng đang thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh nhưng các đối tượng vẫn bất chấp, thuê nhà nghỉ để tổ chức đánh bạc.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-dot-kich-nha-nghi-triet-pha-song-bac-lon-giua-dich-covid-19...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-dot-kich-nha-nghi-triet-pha-song-bac-lon-giua-dich-covid-19-20200806091413994.htm