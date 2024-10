Phá ổ ma túy tại nhà trọ trong thôn

6 bị can bị khởi tố gồm: Lê Văn Cương (SN 1987, HKTT: xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng), Nguyễn Trung Nam (SN 1990, HKTT: xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh), Bùi Văn Việt (SN 1995, HKTT: xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), Nguyễn Văn Nghiệp (SN 1993), Vũ Quốc Việt (SN 1996), Lương Ngọc An (SN 1999) cùng trú tại phường Phả Lại, TP Chí Linh.

Các đối tượng trong vụ án.

Trong đó, Cương, Nam bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma tuý; 4 đối tượng còn lại bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hồi 11h ngày 24/5/2024, Tổ công tác của Công an TP Chí Linh phối hợp với Công an phường Phả Lại (TP Chí Linh) kiểm tra nơi ở của Nguyễn Văn Nghiệp tại khu dân cư số 5 Thạch Thuỷ, phường Phả Lại, TP Chí Linh phát hiện Nghiệp có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý.

Qua đấu tranh, Nghiệp khai nhận đã sử dụng trái phép chất ma tuý cùng một số đối tượng tại nhà của Lương Ngọc An vào khoảng 0h15 ngày 24/5/2024. Nghiệp tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an 1 coóng thuỷ tinh dài 13cm, phần bầu coóng còn bám dính chất ma tuý (loại methamphetamine).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lương Ngọc An tại khu dân cư số 4 Bình Giang, phường Phả Lại, TP Chí Linh, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 1 túi nilon kích thước 4x6 cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng là ma tuý và bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma tuý gồm: chai nhựa, ống hút, bật lửa gas.

An khai nhận: khoảng 0h15 ngày 24/5/2024, An cùng Nguyễn Văn Nghiệp, Vũ Quốc Việt, Bùi Văn Việt đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại nhà của mình. Sau khi sử dụng xong, Nghiệp tháo coóng thuỷ tinh ra và cầm về nhà.

Triệu tập Vũ Quốc Việt, Bùi Văn Việt đến cơ quan Công an làm việc, Công an TP Chí Linh xác định: 2 đối tượng này mua ma tuý từ Nguyễn Trung Nam. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định, Nam mua ma tuý của Lê Văn Cương tại nơi trọ của Cương ở thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh với giá 500.000 đồng.

Sau khi thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 24/5/2024, Tổ công tác của Công an TP Chí Linh đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Cương để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trong 6 đối tượng trên, Cương từng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Nam từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Nghiệp từng có 3 tiền án về các tội: chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản.

Được biết, thời gian gần đây, Cương thuê trọ tại thôn Cầu Đào và có quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng nghiện ở địa phương. Các đối tượng nghiện thường xuyên qua lại chỗ trọ của Cương để mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, gây hoang mang, lo lắng cho người dân sống tại thôn Cầu Đào.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]