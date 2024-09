Giấu ma túy đá trong loa thùng chuyển liên tỉnh

Chiều 12/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTP) Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa phối hợp Công an huyện Ngọc Hiển và Công an tỉnh Long An triệt xoá đường dây mua bán trái phép ma tuý liên tỉnh.

Tang vật công an thu giữ.

Qua công tác nắm địa bàn, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau phát hiện nhóm đối tượng nghi vận chuyển trái phép ma tuý từ tỉnh khác đến huyện Ngọc Hiển bán lại.

Bằng nghiệp vụ, lực lượng điều tra nắm được quy luật hoạt động của nhóm đối tượng trên.

Rạng sáng 7/9, tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, một thanh niên bê thùng xốp chuẩn bị lên xe mô tô thì bị các trinh sát quật ngã, khống chế. Đối tượng bị khống chế khai tên Nguyễn Văn Triều (SN 1997, ngụ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển).

Tiến hành kiểm tra thùng xốp, công an phát hiện bên trong loa âm thanh có 3 túi ni-lon chứa tinh thể màu trắng. Số tang vật trên là ma tuý đá có trọng lượng 350gram.

Khai thác nhanh, Triều khai nhận số ma tuý trên do Thái Minh Thà (SN 1993) và Huỳnh Hữu Sinh (SN 1989, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển) thuê đi nhận về. Làm việc với công an, Thà và Sinh cúi đầu nhận hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Công an tỉnh Long An, Công an huyện Bến Lức (Long An) đến địa điểm của nhóm đối tượng đã tuồn hàng về Cà Mau. Tuy nhiên, các đối tượng đã lẩn trốn.

Đêm 9/9, Tổ công tác bao vây và bắt được Trương Thành Tài (SN 1986, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An). Khám xét nơi ở của Tài tại xã Phước Lợi, huyện Bến Lức (tỉnh Long An), công an thu giữ 300 gram ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]