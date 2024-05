Phá đường dây vận chuyển khối lượng lớn giấy tờ giả từ Campuchia về TPHCM

Ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức” liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ do Nguyễn Hữu Hoàng – nhân viên ngân hàng cầm đầu.