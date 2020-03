Phá đường dây tội phạm liên tỉnh, thu gần nửa tấn ma túy

Thứ Ba, ngày 24/03/2020 00:30 AM (GMT+7)

Công an tỉnh Lạng Sơn trong những ngày vừa qua đã liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án ma túy, thu giữ gần nửa tấn ma túy các loại.

Số ma túy tang vật với tổng trọng lượng gần nửa tấn bị thu giữ.

Ngày 23/3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công nhiều chuyên án ma túy, thu giữ gần nửa tấn ma túy các loại.

Cụ thể, ngày 13/3, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn và các lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án LS320P, bắt giữ 3 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc; thu giữ 246 kg ma túy tổng hợp.

3 đối tượng bị bắt quả tang vận chuyển trái phép chất ma túy gồm Vy Văn Hén (SN 1990, trú xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), Lộc Văn Cát (SN 1988, trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc) và Hoàng Văn Chinh (SN 1994, quốc tịch Trung Quốc).

Đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xác lập Chuyên án số 206M. Qua đó, ngày 19 và 20/3, phòng PC04 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 3 đối tượng Phạm Văn An (SN 1989, trú tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), Phạm Văn Đạo (SN 1985, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và Trần Mạnh Dũng (SN 1979, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Cơ quan điều tra đã thu giữ tại chỗ ở và nhà xưởng của các đối tượng tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 200 kg ma túy tổng hợp.

Đây là những đối tượng chủ mưu, cầm đầu và là những đối tượng chính trực tiếp liên quan trong việc đóng gói, vận chuyển ma túy trong chuyên án LS320P do Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn xác lập chưa bị bắt giữ.

Đến ngày 22/3, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng gồm Trần Hữu Huy (SN 1997) và Nguyễn Văn Linh (SN 1993, cùng trú tại xã Trường Thành, huyện Yên Thành., tỉnh Nghệ An).

Tính tới thời điểm hiện tại, tổng số lượng ma túy bị thu giữ trong đường dây ma túy xuyên quốc gia này là 446kg, trong đó đã có 8 đối tượng bị bắt giữ.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

