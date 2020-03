Bị vây bắt, nghi can trong đường dây ma túy "ôm" 6 khẩu súng cố thủ

Thứ Ba, ngày 10/03/2020 20:20 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Đắk Nông vừa phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An triển khai lực lượng bắt giữ một đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy cố thủ trong nhà với nhiều vũ khí nóng.

Đối tượng Phiên bị bắt giữ sau khi cố thủ trong nhà với nhiều vũ khí nóng.

Chiều 10/3, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã bàn giao Phan Văn Phiên (39 tuổi (ngụ xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song) cho Công an tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 8/3, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An triển khai lực lượng bắt giữ Phiên tại nhà riêng.

Tuy nhiên, Phiên không hợp tác mà cố thủ trong nhà cùng với nhiều vũ khí nóng. Sau 1 giờ vận động, thuyết phục, Phiên đã ra đầu hàng.

Khám xét khẩn cấp nhà nghi phạm, công an thu giữ 5 khẩu súng ngắn, một khẩu súng tự chế, 3 gói heroin, 1 gói ma túy dạng đá và hơn 100 triệu đồng.

Đối tượng Phiên là nghi can trong một chuyên án mua bán, vận chuyển chất ma túy mà Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra.

