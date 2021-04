Phá án vụ bé gái 5 tuổi bị sát hại trong 24 giờ

Thứ Ba, ngày 20/04/2021 12:00 PM (GMT+7)

Qua sàng lọc người dự các đám tiệc gần khu vực, công an xác định Dũng rời tiệc ra về trùng với thời điểm nạn nhân mất tích…

Chiều 19-4, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) phối hợp cùng công an tỉnh tổ chức họp báo thông tin vụ cháu PNQN (năm tuổi, ngụ phường Long Tâm, TP Bà Rịa) bị sát hại, hiếp dâm gây phẫn uất trong dư luận.

Cơ quan tố tụng đưa bị can Dũng (ảnh nhỏ) đến hiện trường thực nghiệm điều tra. Ảnh: K.Ly

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh BR-VT, thông tin: Khi nhận được thông tin vụ án, nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm. Đến 22 giờ ngày 18-4, chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã xác định, bắt giữ Phạm Văn Dũng (46 tuổi, hàng xóm gia đình nạn nhân).

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT, cho biết thêm: Khoảng 23 giờ ngày 17-4, công an tỉnh nhận được tin báo tại bãi đất trống thuộc khu phố 3, phường Long Tâm, TP Bà Rịa xảy ra một vụ án giết người. Nạn nhân là cháu PNQN (năm tuổi) có dấu hiệu bị xâm hại… Cháu N. được gia đình tìm thấy lúc hơn 22 giờ ngày 17-4, cách nhà khoảng 100 m.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định cháu N. bị chèn cổ gây ngạt thở, bộ phận sinh dục bị xâm hại.

Đây là vụ việc hết sức đau lòng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Thay mặt chính quyền TP Bà Rịa, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cháu N. và cám ơn lực lượng công an đã nhanh chóng phá án, bắt giữ đối tượng để xử lý. TP mong muốn các cơ quan tố tụng sớm điều tra, truy tố, đưa đối tượng ra xét xử nghiêm theo quy định pháp luật, qua đó tuyên truyền, răn đe đối tượng, không để xảy ra các vụ việc tương tự trên địa bàn. Ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy TP Bà Rịa

Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, hiếp dâm, xác lập chuyên án, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Qua rà soát các đối tượng tình nghi, 22 giờ ngày 18-4, cơ quan CSĐT đã triệu tập Phạm Văn Dũng về làm việc.

Công an xác định khoảng 17 giờ 30 ngày 17-4, Dũng đi bộ đến nhà hàng xóm dự đám giỗ (ở cùng hẻm với nhà Dũng và nạn nhân). Đến khoảng 20 giờ, Dũng đi bộ về nhà. Thấy nhà khóa cửa, Dũng đi bộ định sang nhà mẹ vợ dự tiệc sinh nhật.

Trên đường đi ra đầu hẻm, Dũng thấy cháu N. và một cháu trai con người hàng xóm đang đi theo sau. Lúc này, Dũng nảy sinh ý định xâm hại tình dục nên đứng lại tại cổng nghĩa địa. Khi cháu N. đến, Dũng bế cháu đến gò cát cạnh sân bóng. Lúc này cháu la lên, Dũng sợ có người phát hiện nên đã dùng tay làm ngạt đường thở, xâm hại tình dục cháu bé rồi bỏ đi…

Theo Đại tá Thời, Dũng chưa có tiền án, tiền sự, chưa phát hiện có dấu hiệu xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn, tinh thần bình thường. Dũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người và hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 123 và Điều 142 BLHS.

Theo một trinh sát, thời điểm vụ án xảy ra, xung quanh nhà nạn nhân có một số đám tiệc. Công an đã xác minh rất nhiều người tham gia tiệc để sàng lọc, điều tra. Thời điểm Dũng rời đám tiệc khoảng hơn 20 giờ, gần thời điểm cháu N. mất tích. Bằng một số biện pháp nghiệp vụ, 22 giờ ngày 18-4, Dũng bị mời về làm việc, đấu tranh.

Trước thời điểm này, Dũng cũng đã sang viếng, thắp nhang cho cháu N. rồi mới về nhà. Dũng là hàng xóm thân thiết với gia đình nạn nhân...

Cả hai tội đều có khung hình phạt đến tử hình Theo luật sư Nguyễn Quốc Cường, Đoàn Luật sư TP.HCM, Điều 142 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi nêu rõ: Hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi sẽ phạm tội này. Đặc biệt, tại Điều 3 Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP ngày 1-10-2019 (hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của BLHS và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi) có quy định hành vi giao cấu với người dưới 10 tuổi (như trường hợp của cháu N. nêu trên) thì được xác định là đã thực hiện, không phụ thuộc vào việc đã xâm nhập hay chưa. Về mức hình phạt, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi mà nạn nhân là người dưới 10 tuổi sẽ phải đối diện với án rất cao là tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo điểm c khoản 3 Điều 142 nêu trên. Cạnh đó, Công an tỉnh BR-VT cũng đã khởi tố Dũng về hành vi giết người. Theo điểm b khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội giết người thì hành vi giết người dưới 16 tuổi sẽ bị phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Chúng ta có thể thấy khung hình phạt cao nhất của hai tội trên đều là tử hình. Việc gây án đối với một cháu bé chỉ mới năm tuổi là hết sức tàn nhẫn. Điều này gây nên sự bức xúc, giận dữ trong dư luận nên cần phải xử lý nghiêm mới đủ tính răn đe và phòng ngừa tội phạm. C.Yến

