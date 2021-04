Công an Bà Rịa - Vũng tàu thông tin vụ bé 5 tuổi bị sát hại

Sau vụ việc, các cấp ủy, chính quyền, UBMTTQVN và các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến thành phố và phường Long Tâm đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng với gia đình cháu Phạm Ngọc Quỳnh Như. UBND thành phố đã khen thưởng nóng cho Công an thành phố và phòng PC02 Công an tỉnh, mỗi đơn vị 10.000.000đ do có thành tích phá án nhanh.