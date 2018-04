Ông 70 tuổi bị tố “làm trò mờ ám” với bé gái 11 tuổi: Cho vú sữa rồi vỗ về

Thứ Năm, ngày 26/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Làm việc với cơ quan công an, ông 70 tuổi bị tố “làm trò mờ ám” với bé gái 11 tuổi ở Thanh Hóa một mực phủ nhận hành vi không đúng và cho biết quý mến cháu gái nên gọi vào cho quà, vú sữa và vỗ về cháu học giỏi.

Sáng ngày 26-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) cho biết cơ quan này đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc cụ ông 70 tuổi trên địa bàn xã Hà Hải bị tố cáo có hành vi "giở trò đồi bại" với bé gái 11 tuổi. Tuy nhiên, hiện người bị tố cáo vẫn một mực phủ nhận cáo buộc nên cần tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bà M.T.T. đau lòng kể lại sự việc con gái bị cụ ông 70 tuổi có hành vi "mờ ám" với con gái mới 11 tuổi của mình

"Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã về địa phương để làm rõ, đồng thời đưa bé gái đi giám định. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy bé gái không bị tổn thương bộ phận sinh dục. Kết quả cũng cho thấy màng trinh giãn rộng nhưng khó xác định giãn do tác động gì. Việc xác minh làm rõ hành vi dâm ô là cực kỳ khó khăn vì nó không để lại dấu vết, nhân chứng thì chỉ có một, vì thế chúng tôi đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ"- vị lãnh đạo Công an huyện Hà Trung thông tin.

Cũng theo vị này, công an huyện đã mời người bị tố cáo là ông C. lên đấu tranh nhiều lần. Tuy nhiên, ông C. một mực từ chối hành vi dâm ô và cho biết quý cháu bé nên gọi vào cho quà, cho vú sữa và vỗ về cháu bé chăm ngoan, học giỏi thôi. "Hiện chúng tôi vẫn đang thu thập các chứng cứ, cho dù ông này không nhận tội nhưng khi có đủ cơ sở chúng tôi vẫn xử lý theo quy định"- vị này nói.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, theo đơn tố cáo của bà M.T.T. (SN 1973, ngụ xã Hà Hải) tố cáo cụ ông hàng xóm là N.M.C. (SN 1948) có hành vi đồi bại với con gái mới 11 tuổi gửi UBND xã Hà Hải, con gái bà là V.T.H. (SN 2007), mặc dù đã 11 tuổi nhưng do nhận thức chậm nên năm nay mới đang học lớp 3. Bà T. nghe các bạn học cùng lớp với cháu H. kể lại, mỗi lần đi học về qua nhà ông C. (cán bộ hưu trí gần nhà) thì H. bị ông này đưa vào nhà, đóng kín cửa lại từ 30 phút đến 1 tiếng sau mới mở ra.

Do con gái nhận thức chậm, nên khi nghe sự việc bà H. rất đau lòng. Để có bằng chứng tố cáo ông C., bà H. và con gái lớn đã lên kế hoạch theo dõi, đến ngày 13-4 vừa qua, bà T. cùng con gái lớn đã bắt quả tang việc ông C. dẫn cháu H. vào nhà rồi đóng kín cửa lại.

Ngay sau đó, bà T. đã làm đơn tố cáo hành vi làm trò mờ ám của ông C. lên UBND xã Hà Hải đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.