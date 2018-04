Quay cảnh cụ ông 70 tuổi "làm trò mờ ám" với bé gái 11 tuổi

Thứ Tư, ngày 25/04/2018 09:08 AM (GMT+7)

Thanh Hóa Sự kiện:

Sau nhiều lần nghi ngờ cụ ông 70 tuổi cạnh nhà có hành vi đồi bại với con gái mới 11 tuổi, bà M.T.T. ở Thanh Hóa đã âm thầm theo dõi để bắt quả tang cụ ông này dẫn con gái mình vào nhà rồi khóa trái cửa để "làm trò mờ ám".

Bà T. đau đớn kể lại sự việc con gái bị cụ ông 70 giở trò đồi bại

Chiều ngày 24-4, Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, cho biết chính quyền đã nhận được đơn tố cáo của gia đình bà M.T.T. (SN 1973, ngụ xã Hà Hải) tố cáo cụ ông hàng xóm là N.M.C. (SN 1948) có hành vi đồi bại với con gái mới 11 tuổi.

"Khi nhận được đơn tố cáo, chúng tôi đã cho người xuống xác minh, tuy nhiên do sự việc có tính chất phức tạp và nhạy cảm nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Hà Trung. Công an huyện đã tiến hành giám định đối với cháu H. nhưng vẫn chưa có kết luận về vụ việc"- ông Mỹ nói.

Theo đơn tố cáo của bà T. gửi UBND xã Hà Hải, con gái bà là V.T.H. (SN 2007), mặc dù đã 11 tuổi nhưng do nhận thức chậm nên năm nay mới đang học lớp 3. Gần đây, bà T. nghe các bạn học cùng lớp với cháu H. kể lại, mỗi lần đi học về qua nhà ông C. (cán bộ hưu trí gần nhà) thì H. bị ông này đưa vào nhà, đóng kín cửa lại từ 30 phút đến 1 tiếng sau mới mở ra.

Nghe vậy, bà T. gặng hỏi con gái thì lặng người khi nghe bé gái 11 tuổi nói thường được ông C. hay dụ dỗ vào nhà, khi thì trong phòng ngủ, khi thì trên tầng và cả sau vườn nhà rồi giở trò đồi bại. Những lần như thế, ông C. thường cho cháu H. tiền, bông tai rồi dặn đừng nói với ai.

Do con gái nhận thức chậm, nên khi nghe sự việc bà H. rất đau lòng. Để có bằng chứng tố cáo ông C. bà H. và con gái lớn đã lên kế hoạch theo dõi để bắt quả tang.

"Chiều ngày 13-4, tôi đứng theo dõi cách nhà ông C. khoảng 50 m, còn con gái lớn lẻn vào sau nhà hàng xóm. Khi H. đi học về, tôi liền thấy ông C. xuất hiện và dẫn cháu vào nhà, sau đó đóng kín cửa. Lúc này, con gái lớn ở phía sau vườn đã quay được cảnh ông C. có hành động gần gũi với con gái tôi. Thấy vậy tôi đã hô hoán hàng xóm rồi đập cửa, một lúc sau ông C. mới mở cửa để con gái tôi về"- bà T. kể lại.

Ngay sau đó, bà T. đã làm đơn tố hành vi mờ ám của ông C. lên UBND xã Hà Hải đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.