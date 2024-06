Ôm hận vì bị xúc phạm, kẻ sát nhân ra tay tàn độc

Theo hồ sơ vụ án, thoảng 20h30 ngày 25/02/2023, chị Đ.T.L (SN 1986; ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đi xe máy trên đường từ chợ về nhà. Khi đến trước nhà số 22, đường Vũng Việt, phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An) thì bất ngờ có đối tượng nam đi xe máy ở chiều ngược lại, cầm ca nhựa màu hồng hất chất lỏng (dung dịch axit) vào mặt chị L. rồi tẩu thoát. Chị L. được mọi người sơ cứu và chuyển đến bệnh viện để điều trị nhưng đã tử vong. (Nơi xảy ra sự việc)

Qua trích xuất các camera an ninh tại hiện trường và các tuyến đường hung thủ di chuyển cho thấy, kẻ tạt axit chị L. đi loại xe Exciter màu trắng, đỏ chạy ngược chiều với nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng rẽ trái về hướng đường Đoàn Thị Kia rồi rẽ phải theo đường ĐT743 hướng về ngã ba Đông Tân. Ngoài ra, trên đường tẩu thoát, đối tượng còn dừng lại để cởi bỏ áo khoác và quay lại hiện trường để nghe ngóng tình hình.

Chị L. làm nghề bán thịt heo ở TP Dĩ An. Một người bạn của chị L. cho hay, cách thời điểm gây án khoảng 4 tháng, chị L. có mâu thuẫn với một người phụ nữ tên X., quê ở Đồng Tháp. X. mua thịt heo và nợ của chị L. 6 triệu đồng nhưng không trả. Khi chị L. đòi nợ thì có xảy ra mâu thuẫn với X. cùng bạn trai của X. tên là Ân. Nhưng sau đó X. và Ân bỏ đi đâu không rõ.

Qua rà soát các mối quan hệ, các mâu thuẫn khác của chị L. trong thời gian gần đây, Ban chuyên án nhận thấy chỉ duy có mâu thuẫn với Ân, X. là đáng lưu ý nhất. Mặt khác, đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án khá giống với hình dáng của Ân mà cơ quan Công an thu thập được nên đã tập trung điều tra về đối tượng này. Ân có tên đầy đủ là Lưu Hoàng Ân, SN 1986, đăng ký thường trú tại quận 12, TP HCM. Ân có vợ và 1 con nhưng đã chia tay vợ, sau đó có quan hệ tình cảm với chị X., quê ở Đồng Tháp. (Đối tượng Ân)

Vào thời điểm chị L. bị nạn, X. đang sinh sống ở quê. Từ các biện pháp nghiệp vụ được triển khai, cơ quan Công an đã xác định chính Ân là nghi can gây ra vụ án này. Sáng 4/3/2023, phát hiện Ân đang lẩn trốn ở TP Nha Trang (Khánh Hoà), Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Cục CSHS (Bộ Công an) và Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) bắt giữ Ân.

Tại cơ quan Công an, Ân thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết nguyên nhân tạt axit là do thù hận vì chị L. có lời lẽ xúc phạm y và bạn gái. Ngoài ra, sau khi xảy ra mâu thuẫn với chị L., có tài khoản lạ đăng hình ảnh “nhạy cảm” của Ân và chị X. trên mạng xã hội Facebook nên Ân nghi ngờ chính chị L. đã bêu xấu mình và bạn gái. Ân ôm hận trong lòng và quyết tâm sẽ trả thù chị L. Trong một lần đi nhậu với bạn, Ân nghe kể về chuyện có hai cô gái ở TP Thủ Đức vì mâu thuẫn với người khác mà bị tạt axit. Nghe vậy, Ân nảy sinh ý định tạt axit dằn mặt chị L.

Để thực hiện ý định, Ân lên mạng mua axit cất sẵn trong nhà rồi chờ thời điểm thuận lợi để gây án. Sau khi gây án, Ân quay về nhà ở quận 12 được ít phút rồi chạy xuống cửa khẩu Tho Mo (tỉnh Long An) để tìm cách trốn qua Campuchia. Tuy nhiên, do Bộ đội Biên phòng cửa khẩu phát hiện nên Ân không vượt biên được. Ân bắt xe quay về nơi tạm trú của vợ cũ tại phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An (Bình Dương) để thăm con và được vợ cũ xin việc cho ở TP Nha Trang, Khánh Hòa và bị bắt tại đây. Ân đã phải nhận 20 năm tù về tội “Giết người”.

