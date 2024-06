Giết vợ dã man giữa đường vì cuồng ghen

Biết trốn truy nã không thoát nên ra đầu thú Ngày 14-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận Nguyễn Hoàng Sen (SN 1987; ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) ra đầu thú. Đây là đối tượng có lệnh truy nã của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên về tội "Cố ý gây thương tích". Nguyễn Hoàng Sen ra đầu thú sau thời gian trốn truy nã Theo hồ sơ vụ án vào khoảng tháng 10-2021, Sen và một người bạn tên Nghĩa tổ chức nhậu tại nhà Sen. Do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm Út Còm, Út Đời và một số người khác cầm hung khí đến nhà tìm Sen để chém. Trong lúc xô xát đánh nhau, Sen lấy dao đâm vào vùng bụng của Út Còm gây thương tích nặng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích". Quá trình điều tra, xác định Sen đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 5-8-2022, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã Sen. Sau khi bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Sen đã di chuyển qua nhiều tỉnh, thành để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Đến ngày 12-6, cảm thấy hành vi phạm tội của mình không thể trốn tránh mãi nên Sen đã đến cơ quan công an đầu thú.