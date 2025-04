Đề xuất không tổ chức cơ quan điều tra của VKSND Tối cao

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 vào tháng 10.

Dự thảo do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, gồm 9 chương, 54 điều; giảm một chương và 19 điều so với luật hiện hành. Dự thảo mới không nhắc đến tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra của VKNSD Tối cao.

Dự thảo đề xuất hệ thống cơ quan điều tra sẽ giữ nguyên cơ quan điều tra của Công an nhân dân và cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân. Trong đó, cơ quan điều tra của công an sẽ không còn cấp huyện; giữ nguyên cơ quan an ninh/cảnh sát điều tra Bộ Công an; cơ quan an ninh/cảnh sát điều tra Công an tỉnh, thành phố.

Điều tra viên của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao lấy lời khai trong một vụ án ở Hà Nội. Ảnh: Xuân Hoa

Trong tờ trình, Bộ Công an giải thích những sửa đổi này để luật hóa các diễn biến thực tiễn đã vượt qua luật hiện hành. Ví dụ, việc Bộ Công an không còn công an cấp huyện và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan điều tra cấp huyện trên thực tế đã được chuyển về cơ quan điều tra của công an cấp tỉnh.

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 đang áp dụng có một chương quy định về tổ chức bộ máy của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao và Cơ quan điều tra VKS Quân sự trung ương.

Một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị này là điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp. Trong đó người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc cơ quan điều tra, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp.