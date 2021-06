Ổ mại dâm núp bóng quán "Cafe thư giãn 888"

Thứ Ba, ngày 29/06/2021 16:22 PM (GMT+7)

Tối 28/6, Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cho biết, đã triệt phá thành công ổ mại dâm núp bóng quán cà phê thư giãn tại quán “Cafe thư giãn 888” do Lê Văn Duân làm chủ.

Trước đó, vào khoảng 14h00 ngày 27/6, tại địa chỉ số 306, tổ dân phố Bình Long, thị trấn Bình Mỹ, Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã tiến hành kiểm tra, phát hiện hoạt động mại dâm tại quán “Café thư giãn 888” do Lê Văn Duân (SN 1981, trú tại thôn Tân Tín Vọng, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) làm chủ.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Tại thời điểm kiểm tra, công an huyện bắt quả tang 2 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 2 phòng nghỉ của quán. Tang vật thu giữ gồm 4.300.000 đồng, 9 bao cao su các loại cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Theo cơ quan công an, đây là ổ mại dâm mới nổi, sử dụng thủ đoạn mở quán cà phê để hoạt động mại dâm trá hình, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương nên Công an huyện Bình Lục đã xác lập chuyên án, đấu tranh để triệt xóa.

Nguồn: https://anninhthudo.vn/o-mai-dam-nup-bong-quan-cafe-thu-gian-888-post471491.antdNguồn: https://anninhthudo.vn/o-mai-dam-nup-bong-quan-cafe-thu-gian-888-post471491.antd