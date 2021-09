Nước mắt hối hận của người mẹ lỡ sa chân vào đường dây mua bán người

Tinh gửi 2 đứa con nhỏ cho người em ruột nuôi nấng để sang Trung Quốc lấy chồng và sa vào đường dây mua bán người.

Người mẹ lầm lỗi

Bị đưa ra xét xử về tội Mua bán người, bị cáo Lương Thị Tinh 40 tuổi, trú xã Tam Đình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An nhiều lần khóc nức nở khi khai nhận hành vi phạm tội của mình. Có lẽ cuộc đời vất vả, đa đoan nên nhìn người phụ nữ này có vẻ già hơn so với tuổi thực.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện miền núi Tương Dương, Tinh may mắn hơn các bạn trang lứa vì được bố mẹ cho ăn học đến nơi, đến chốn. Tuy nhiên, đường tình duyên của Tinh gặp nhiều trắc trở.

Bị cáo Lương Thị Tinh khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Khi đã "quá lứa lỡ thì", Tinh yêu người đàn ông trong bản và có bầu. Tuy nhiên, người đàn ông đó đã và chối bỏ trách nhiệm. Tinh đành ngậm ngùi sinh con trong đau khổ. Rồi hai năm sau đó, người phụ nữ này sinh con thứ hai nhưng đứa con cũng không biết mặt cha.

Vì cuộc sống quá vất vả, Tinh đã để 2 con cho người thân chăm sóc và vượt biên sang Trung Quốc lấy chồng. Cuộc sống ở xứ người của Tinh cũng gặp không ít khó khăn khi bất đồng ngôn ngữ, văn hoá… và đặc biệt là không có tình yêu.

Trong quá trình sinh sống ở Trung Quốc biết được đàn ông bản xứ có nhu cầu lấy phụ nữ Việt, Tinh đã nảy sinh ý định kiếm lời bất chính. Nghĩ là làm, Tinh liên kết với một số đối tượng ở Việt Nam đưa phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng.

Theo hồ sơ vụ án, do không có công việc ổn định nên 2 cô gái Vi Thị May H., 25 tuổi và Quang Thị C., 26 tuổi, cùng trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương rủ nhau đi làm ăn xa để kiếm tiền. Đến khoảng tháng 10/2016, 2 cô gái này đã liên hệ với người phụ nữ tên Xên Thị Hong (lúc này đang ở Trung Quốc) để trao đổi việc nhờ đưa người đi làm việc.

Có mối hàng, Hong liên lạc với Lương Thị Tinh về việc đưa hai cô gái sang Trung Quốc để bán làm vợ và đòi tiền công là 30.000 Nhân dân tệ, Tinh đồng ý. Hai cô gái này được đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Tại đây, họ không được Tinh bố trí việc làm mà bắt lấy chồng bản địa, nếu không phải bồi thường gấp đôi chi phí đi lại. Vì sợ nên H.và C. phải chấp nhận. Khoảng một tuần sau, một người đàn ông đến xem mặt và chọn mua chị H. về làm vợ với giá 60.000 Nhân dân tệ (tương đương 180 triệu đồng) kèm theo các điều khoản. Chị H. về làm vợ được 3 ngày, bị nhà chồng phát hiện dùng thuốc tránh thai nên bị trả về. Tinh phải bồi thường "vi phạm hợp đồng" 64.000 Nhân dân tệ.

Khoảng một tháng sau, Tinh bán chị C. cho một người đàn ông với giá 65.000 Nhân dân tệ. Tuy nhiên, sinh sống được một tháng, chị C. bỏ trốn nên Tinh và đồng bọn phải bồi thường 64.000 Nhân dân tệ.

Đến tháng 12/2016, Tinh tiếp tục bán chị H. cho một người đàn ông khác với giá 45.000 NDT. Với số tiền trên, chị H. được nhận 60 triệu đồng gửi về cho gia đình, Tinh hưởng lợi 18 triệu đồng, số tiền còn lại Hong hưởng lợi. Đầu năm 2019, chị H. bỏ trốn về Việt Nam. Đến ngày 9/12/2020, nạn nhân này làm đơn tố cáo Lương Thị Tinh đến cơ quan công an.

Hối hận muộn màng

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, hiện đang nuôi con nhỏ để xin giảm nhẹ hình phạt. Tinh cho biết, vì bố mẹ đã mất nên bị cáo phải gửi con cho gia đình người em trai nuôi dưỡng để đi kiếm tiền. Tinh rất nhớ con nhưng do hoàn cảnh nên phải sang xứ người. Thời gian gần đây, vì dịch Covid-19 nên bị cáo cũng không thăm con được.

Nhắc đến những đứa con, bị cáo Tinh khóc nức nở. Bị cáo lo lắng là bố không có, mẹ đi tù 2 đứa con sẽ thiếu hụt tình cảm cũng như vật chất. Điều Tinh lo sợ hơn là một ngày nào đó những đứa con của Tinh có thể cũng trở thành nạn nhân của kẻ buôn người. Tinh nói mình rất hối hận khi đưa cac nạn nhân nêu trên sang Trung Quốc lấy chồng. Tinh đã khiến cuộc sống và tương lai họ mịt mù hơn.

Hy vọng sau khi ra tù, Tinh sẽ hoàn lương và bù đắp tình cảm cho 2 đứa con của mình.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Thị Tinh 6 năm 6 tháng tù về tội Mua bán người. Đối với Xên Thị Hong, do đối tượng này đang ở Trung Quốc nên chưa có căn cứ để xử lý.

Bản án 6 năm 6 tháng tù là cái giá Tinh phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Giá như Tinh tu chí làm ăn lương thiện, tích góp tiền của trở về Việt Nam đoàn tụ với hai con thì không có kết cục như ngày hôm nay.

