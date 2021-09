Nữ tu sĩ nhanh tay khiến tên cướp giật ngã xuống đường

Thứ Năm, ngày 30/09/2021 08:56 AM (GMT+7)

Chiều 29-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế thông tin, đơn vị đã tống quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Thắng (SN 1997, trú tại phường Trường An, TP Huế) do có hành vi cướp giật tài sản.

Theo tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 27/9/2021, Thắng điều khiển xe máy chạy khắp các tuyến đường trên địa bàn để tìm người lợi dụng sơ hở để cướp giật tài sản.

Khi đến đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, TP.Huế, đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thị Thu H (SN 1997, là tu sĩ tại một ngôi chùa trên đường Thiên Thai, phường An Tây, TP Huế) có mang túi xách bên người (bên trong có 01 điện thoại Iphone 7 Plus) ngồi sau xe máy do chị Phạm Thị T (SN 1986) điều khiển.

Lợi dụng sơ hở và mất cảnh giác, đối tượng cho xe áp sát vượt lên ra tay cướp giật túi xách của chị H, nhưng với phản xạ chị H giữ lại, đã khiến cả 3 người ngã xe xuống đường.

Đối tượng Trần Văn Thắng tại cơ quan Công an.

Sau khi bị ngã xe, đối tượng Thắng đã dựng xe dậy và nhanh chóng tẩu thoát, chưa chiếm đoạt được tài sản. Chị H và chị T trầy xước tay chân và phần mặt.

Nhận được tin báo của bị hại, lực lượng Công an phường An Tây nhanh chóng vào cuộc tổ chức truy xét đối tượng gây án. Đúng 1 tiếng sau (15 giờ cùng ngày), đối tượng đã bị Công an phát hiện và bắt giữ đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ. Theo cơ quan Công an, Thắng đã có 01 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Vụ việc được Công an phường An Tây củng cố hồ sơ, bàn giao cho Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Huế tiếp tục điều tra mở rộng án và xử lý theo đúng thẩm quyển.

