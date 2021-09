Đã bắt được 2 phạm nhân giết người, cướp của trốn khỏi trại giam

Thứ Sáu, ngày 17/09/2021 08:48 AM (GMT+7)

Đinh Văn Dương và Phạm Văn Sây đang thụ án giết người, cướp của trốn khỏi trại giam vừa bị công an bắt giữ.

Chiều 16/9, Trại giam An Phước, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước bắt hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam.

Hai đối tượng tại thời điểm bị công an bắt giữ.

Hai đối tượng bị bắt là Đinh Văn Dương (31 tuổi) đang thụ án về tội giết người với hình phạt 17 năm tù và Phạm Văn Sây (30 tuổi) đang chấp hành bản án 25 năm tù cho các tội danh trộm cắp tài sản, cướp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, sáng cùng ngày, trong khi lao động ngoài trời, cả hai đã bỏ trốn khỏi trại giam An Phước. Ngay sau đó, Trại giam đã ra quyết định truy nã, đồng thời khẩn trương tổ chức truy bắt.

Đến chiều 16/9, phát hiện cả hai đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực bờ suối thuộc ấp 7, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, cơ quan chức năng đã siết chặt vòng vây, tóm gọn các đối tượng.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-duoc-hai-pham-nhan-giet-nguoi-cuop-cua-tron-khoi-trai-giam-d5251...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-duoc-hai-pham-nhan-giet-nguoi-cuop-cua-tron-khoi-trai-giam-d525118.html