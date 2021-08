Nữ sinh 14 tuổi đốt hàng loạt nhà chứa rơm: Bực tức vì người thân bị chê bai

Thứ Tư, ngày 25/08/2021 08:46 AM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, nữ sinh 14 tuổi khai nhận do thời gian qua một số hàng xóm có lời lẽ chê bai người thân trong nhà nên T. đã đi đốt nhà chứa rơm.

Ngày 24/8, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa xác minh, làm rõ các vụ đốt nhà rơm trên địa bàn thôn Lệ Định (xã Sơn Tiến).

Công an xác định, thủ phạm gây ra hàng loạt vụ cháy trên là nữ sinh N.T.T. (14 tuổi, đang học lớp 8, trú xóm Lệ Định, xã Sơn Tiến).

Tại cơ quan công an, T. khai, bản thân đã 9 lần đốt nhà chứa rơm của 8 hàng xóm (có một hộ bị đốt hai lần) và 6 lần châm lửa đốt bờ rào của gia đình.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do thời gian qua một số hàng xóm có lời lẽ chê bai người thân trong nhà nên T. bực tức, đã đi đốt nhà chứa rơm.

Một nhà chứa rơm bị cháy ở xã Sơn Tiến.

Chính quyền địa phương cho biết, phần lớn các gia đình bị đốt nhà chứa rơm không yêu cầu bồi thường. Bản thân T. còn nhỏ tuổi, chính quyền sẽ giải quyết theo hướng nhân văn, phối hợp với gia đình giáo dục, răn đe.

Nhà trường nơi em T. học cho biết, bản thân em sống khép kín, ít nói chuyện, ít giao lưu với bạn bè nên không có bạn thân. Gia đình T. đông anh em, bố mẹ làm nông, cuộc sống gia đình khó khăn.

Trước đó, từ ngày 26/6 đến ngày 9/8, tại thôn Lệ Định và thôn Hoà Tiến ở xã Sơn Tiến xảy ra 1 vụ cháy nhà ở và 9 nhà chứa rơm. Hàng loạt vụ cháy liên tục trong thời gian ngắn đã khiến người dân địa phương hoang mang.

Nhận định các vụ cháy nhiều khả năng do có người phá hoại nên xã đã trình báo công an huyện điều tra. Sau đó công an xã Sơn Tiến phối hợp với công an huyện Hương Sơn nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc.

Nguồn: https://tienphong.vn/nu-sinh-14-tuoi-dot-hang-loat-nha-chua-rom-buc-tuc-vi-nguoi-than-bi-che-bai...Nguồn: https://tienphong.vn/nu-sinh-14-tuoi-dot-hang-loat-nha-chua-rom-buc-tuc-vi-nguoi-than-bi-che-bai-post1369195.tpo