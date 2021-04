Bắt đối tượng đốt nhà thờ, đâm linh mục trọng thương

Thứ Sáu, ngày 23/04/2021 09:03 AM (GMT+7)

Sau khi vô cớ vác dao đuổi chém, đâm bị thương Linh mục nhà thờ giáo sứ An Khê (Gia Lai), Trần Trọng Ca tiếp tục đi mua xăng, quay lại đổ vào cửa chính nhà thờ rồi châm lửa đốt...

Hiện trường vụ án

Tối 22/4, ông Nguyễn Hùng Vỹ, Chủ tịch thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết, Công an đã bắt giữ Trần Trọng Ca (SN 1991, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi gây thương tích cho linh mục và đốt Nhà thờ giáo sứ An Khê.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, Ca điều khiển ô tô vào khuôn viên nhà thờ, sau đó xuống xe mang theo dao rựa, dao bầu và một dao nhọn đến bãi giữ xe chém loạn xạ vào 2 xe ô tô, gây vỡ kính.

Sau đó, Ca tiếp tục vác dao vào khu vực nhà ở của Nhà thờ đuổi chém linh mục Trần Văn Truyền (SN 1951) và anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1977, trú tổ 8, phường An Phú) - là người bán nước trong Nhà thờ.

Khi 2 người bỏ chạy được 50m thì Ca đuổi kịp, đâm linh mục Truyền và anh Tùng bị thương.

Sau khi gây thương tích cho các nạn nhân, Ca lái xe ô tô đến một cây xăng mua một can xăng khoảng 18 lít rồi quay lại tưới xăng vào cửa chính nhà thờ này, châm lửa đốt.

Gây án xong, Ca lên ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường. Rất may, lực lượng Công an phường An Phú đã kịp thời phối hợp với người dân dập tắt đám cháy. Đồng thời tổ chức truy bắt thành công đối tượng Ca, thu giữ tang vật liên quan đến vụ án.

Hiện linh mục Truyền và anh Tùng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

