Nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP.HCM rồi đánh bạc, lừa đảo

Sở Du lịch TP.HCM và Công an TP.HCM đã tiếp tục ký kết quy chế về công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao chất lượng quản lý du lịch trên địa bàn. Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin liên quan an ninh trật tự du lịch trên địa bàn; phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, phát triển bền vững. Đồng thời, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch và của các doanh nghiệp du lịch...