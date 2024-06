Nữ phạm nhân trốn trại giam ở Nghệ An: Từng lên Facebook lừa từ thiện

Ngày 13-6, công an đang tiếp tục điều tra phạm nhân Lê Thị Hiền (24 tuổi) về hành vi đang chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn.

Ngày 12-6, khi Hiền đang cải tạo tại Phân đội 6, phân trại số 6 (Trại giam số 6, Bộ Công an ở Nghệ An) thì bỏ trốn. Cơ quan chức năng đã bắt được Hiền vào tối 12-6, khi Hiền đang ẩn nấp trong một một lèn đá ở xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Facebook của Hiền từng tạo để thực hiện hành vi lừa đảo.

Hiền đăng ký thường trú tại xã Minh Sơn (huyện Triệu Sơn). Được biết, từ tháng 6-2021, Hiền đã lợi dụng quyên góp từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Hiền đã tạo trang Facebook cá nhân với tên Thuỷ Hiên và vào làm thành viên nhóm "Hà Nội- Giúp nhau mùa dịch".

Từ đó, Hiền lấy thông tin, hình ảnh những trẻ em tật nguyền trên mạng xã hội, chỉnh sửa những hình ảnh đó rồi tung thông tin là con của Hiền và lồng ghép tài khoản cá nhân để kêu gọi các nhà hảo tâm.

Nhiều người đã bị Hiền lừa chuyển khoản khoảng hơn 50 triệu đồng.

Lê Thị Hiền tại thời điểm bị công an phát hiện, bắt giữ vào năm 2022. Ảnh: CA.

Sau khi cơ quan công an phát hiện, bắt giữ, khởi tố, ngày 13-1-2023, Hiền bị TAND huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) tuyên phạt 42 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 8-2023, phạm nhân Hiền được chuyển từ Trại tạm giam ở Thanh Hoá đến Trại giam số 6 (đóng ở huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Phạm nhân Hiền có hai con đang ở quê nhà. Thay vì cho lo cải tạo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về với gia đình thì ngày 12-6, Hiền đã lợi dụng núi rừng hiểm trở, đã liều lĩnh chạy trốn.

1. Người nào đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người áp giải. Theo Bộ Luật Hình sự

