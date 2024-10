Nữ nhân viên phòng khám cầm đầu đường dây mua bán trẻ sơ sinh

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1990, trú ở xã Nghĩa Trung, huyện Từ Nghĩa, Quảng Ngãi); Siu H’Hạnh (SN 1986, ở phường Yên Đỗ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai); Lê Trần Vân Đạt (SN 1995, trú thị xã An Khê, Gia Lai); Trần Thị Liễu (SN 1978, quê Vũng Liêm, Vĩnh Long) và Hồng Văn Thái (SN 1978, ở TP Thủ Đức, TP HCM). Trong đó, 4/6 bị cáo bị đưa ra xét xử về cả tội là “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, trưa 4-10-2020, lực lượng An ninh tại sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện hành khách Lê Trần Vân Đạt bế theo 1 bé gái sơ sinh có Giấy chứng sinh (GCS) tên L.T.K.N đang làm thủ tục đi TP HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn về hành vi mua bán người. Do đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính và bàn giao cho cơ quan công an.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP Hà Nội nhanh chóng làm rõ, Lê Trần Vân Đạt cùng nhiều đối tượng khác đã thực hiện hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cụ thể, Siu H’ Hạnh thường lên mạng xã hội Facebook tham gia vào trang “Hội cho nhận con nuôi”. Tại đây Hạnh biết có những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, không đủ điều kiện nuôi dưỡng con nên muốn cho người khác làm con nuôi. Ngoài ra, Hạnh thấy một số cặp vợ chồng hiếm muộn, có nhu cầu nhận con nuôi nên nảy sinh ý định đứng ra làm “cầu nối” để kiếm lợi.

Khoảng tháng 9-2020, Hạnh đi khám thai tại phòng khám Đa khoa Việt Phước (quận 12, TP.HCM) nên quen với Nguyễn Thị Thu Thủy - nhân viên của phòng khám. Qua nói chuyện, Hạnh biết Thủy cũng tham gia vào nhóm “Hội cho nhận con nuôi”. Hai bị cáo sau đó bàn bạc, khi nào Hạnh tìm được trẻ sơ sinh sẽ báo cho Thủy tìm người mua.

Qua mạng xã hội, Thủy và Siu H’ Hạnh liên lạc với những người có nhu cầu nhận con nuôi để thỏa thuận giá cả khi họ muốn nhận trẻ sơ sinh về làm con nuôi. Sau khi nhận tiền của người nhận con nuôi, Thủy và Siu H’ Hạnh sẽ dùng một phần tiền trả viện phí, tiền bồi dưỡng sau sinh cho người mẹ, chi phí đi lại cho việc chuyển giao trẻ em. Số tiền còn lại, Thủy và Siu H’ Hạnh hưởng lợi.

Thực hiện hoạt động môi giới cho người nhận con nuôi, Siu H’ Hạnh rủ Lê Trần Vân Đạt; Thủy rủ Hồng Văn Thái và Trần Thị Liễu cùng tham gia giúp sức với nhiệm vụ chăm sóc người mẹ mang thai tại bệnh viện và di chuyển các cháu bé từ TP.HCM ra Hà Nội giao cho người nhận con nuôi.

Từ tháng 2-2020 đến tháng 10-2020, các bị cáo đã lợi dụng việc cho nhận con nuôi để thực hiện hành vi phạm tội. CQĐT xác định, bị cáo Thủy là người giữ vai trò chính trong vụ án, đã lợi dụng việc cho nhận con nuôi để trực tiếp thực hiện hành vi mua bán 12 cháu bé. Trong đó, Thủy đã bán 9 cháu bé cho bà T.T.T (trụ trì một ngôi chùa) nuôi dưỡng tại chùa và môi giới mua bán 4 cháu bé cho các gia đình hiếm muộn nhận về làm con nuôi.

Để di chuyển trẻ sơ sinh và đăng ký khai sinh cho các cháu bé đã bán cho trụ trì chùa, Thủy thuê người làm giả 3 GCS. Sau đó, Thủy chuyển qua đường bưu điện cho bà T dùng để mua vé máy bay, đưa các cháu từ TP.HCM ra Hà Nội và đăng ký khai sinh cho các cháu được nuôi dưỡng ở chùa.

Trong vụ án này, Thủy trực tiếp liên hệ, thỏa thuận để nhận tiền của những người có nhu cầu nhận con nuôi, tổng cộng hơn 650 triệu đồng. Bị cáo đã sử dụng 359 triệu đồng để thanh toán tiền viện phí, mua bỉm, sữa, tiền bồi dưỡng sức khỏe cho người mẹ sau sinh, mua vé máy bay, chi phí đi lại... Còn lại 262 triệu đồng, Thủy sử dụng chi tiêu cá nhân.

Đối với Siu H’Hạnh, cơ quan chức năng xác định, bị cáo này đã lợi dụng việc cho nhận con nuôi để mua bán cháu L.T.K.N cho Thủy được Thủy trả 25 triệu đồng. Ngoài ra, Hạnh còn có hành vi đồng phạm với Lê Trần Vân Đạt làm giả 1 GCS để sử dụng vào mục đích đưa cháu N đi máy bay.

Các bị cáo khác biết Thủy, Hạnh lợi dụng việc cho nhận con nuôi để kiếm lời nhưng vẫn giúp sức để hưởng lợi… Đưa vụ án ra xét xử, song TAND TP Hà Nội đã phải quyết định hoãn phiên xử để xác minh thêm một số tình tiết liên quan đến bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy.

Nguồn: [Link nguồn]