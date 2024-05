Nóng trong tuần: Phá đường dây có gần 300 gái gọi như “sàn giao dịch” điện tử

Phá đường dây có gần 300 gái gọi như “sàn giao dịch” điện tử

Ngày 10/5, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đang tiếp tục điều tra mở rộng đường dây mại dâm có quy mô lớn, hoạt động thông qua các trang web đặt máy chủ ở nước ngoài.

Đối tượng Hưng (ảnh tư liệu)

Cầm đầu đường dây này là Hoàng Duy Hưng (SN 1990, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang). Các web do Hưng điều hành giống như một “sàn giao dịch”. Tại đây các đối tượng “chân rết” sẽ trả phí để đăng ảnh, mô tả chi tiết về gái bán dâm kèm phương thức liên lạc cho khách có nhu cầu. Nếu không trả phí, Hưng sẽ cho gỡ, xoá hình ảnh gái bán dâm đó.

Từ khi hoạt động đến lúc đường dây bị triệt phá, Hưng đã cho đăng tải hình ảnh của hơn 300 gái bán dâm. Nhằm mở rộng, Hưng sử dụng các công cụ Telegram, Facebook, Zalo để tuyển gái bán dâm và các đối tượng chuyên chăn dắt gái bán dâm để đăng lên trang mạng, mục đích là môi giới trung gian, hưởng tiền trực tiếp từ gái bán dâm.

Quá trình điều tra, công an làm rõ và khởi tố 15 đối tượng về các hành vi “môi giới, tổ chức mại dâm”, đồng thời làm rõ hơn 100 gái mại dâm để xử lý theo quy định.

Ổ nhóm của “ông trùm” Hoàng Duy Hưng được xác định đã thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng từ việc “buôn phấn, bán hương”.

Trang web "Thiên địa" phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Ngày 8-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Trước đó, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện một đường dây có dấu hiệu phạm tội trên website "Thiendia2.cc" có chia sẻ các nội dung văn hóa phẩm đồi trụy, quan hệ tình dục… lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Vinh là người khuyết tật nặng. Ảnh: V. Hậu

Người điều hành trang "thiên địa" nói trên được xác định là Nguyễn Đức Vinh (49 tuổi, trú phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An). Được biết, Nguyễn Đức Vinh là đối tượng khuyết tật nặng, đi lại, giao tiếp khó khăn.

Quá trình vận hành, Nguyễn Đức Vinh phân công một quản lý cấp dưới phụ trách "Tạp chí lầu xanh" của diễn đàn. Trong "Tạp chí lầu xanh", Vinh tiếp tục phân công người khác phụ trách viết phần lời mở đầu, thu âm cho tạp chí và phụ trách box truyện sex.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định thông qua hoạt động phát tán các nội dung đồi trụy qua nhóm "Thiên địa", các đối tượng nói trên đã thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng.

Lời khai của nam thanh niên vờ lái thử ôtô rồi phóng xe bỏ chạy

Ngày 12/5, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Lường Văn Nam (SN 1992, ở Võ Nhai, Thái Nguyên) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên đã tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook như: “Hội những người muốn làm liều”; “Mua bán xe không giấy tờ”…

Nam thấy tài khoản tên "L.N." đăng tin bán ô tô, giấy tờ đang ở hiệu cầm đồ. Nam nhắn tin hỏi mua xe và kết bạn Zalo để giao dịch mua bán xe. Mục đích của Nam là sẽ hẹn xem xe ở chỗ vắng người, vào buổi tối và để cướp tài sản, chiếm đoạt chiếc ô tô sau đó bỏ chạy.

Để thực hiện việc cướp tài sản, Nam hẹn chủ bài đăng xem xe vào 21h ngày 10/5 tại địa bàn xã Đại Áng, huyện Thanh Trì. Người bán xe là phụ nữ. Nam xem xe và đi thử xe. Sau khi lên xe lái thử, Nam lái xe bỏ đi, đồng thời chặn Zalo; Facebook, tắt máy điện thoại di động và bỏ chạy.

Quá trình bỏ chạy, Nam nhiều lần lái xe chèn ép xe những người đi đường tham gia đuổi bắt. Khi đến khu vực Hồ Đền Lừ, thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Nam bỏ ô tô lại và chạy vào khu dân cư rồi bỏ trốn, sau đó bắt xe về Thái Nguyên. Đến chiều ngày 11/5, Công an huyện Thanh Trì bắt giữ.

5 cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sử dụng ma tuý trong khách sạn

Chiều 8/5, Công an Hà Tĩnh phát đi thông tin bắt giữ 10 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một số tang vật liên quan.

Theo Công an Hà Tĩnh, trước đó ngày 4/5 Công an tiến hành kiểm tra phòng 501, 502 tại khách sạn BM trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Qua kiểm tra, ngành chức năng phát hiện có 10 nam nữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

5 cầu thủ bị tạm giữ.

Trong đó 5 người được xác định là cầu thủ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, gồm: Tiền vệ Đinh Thanh Trung (SN 1988), tiền vệ Nguyễn Trung Học (SN 1998); thủ môn Dương Quang Tuấn (SN 1996), trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng (SN 2002) và hậu vệ Nguyễn Văn Trường (SN 2003).

Ngoài ra, 5 cô gái cũng được xác định gồm: Trần Thị Thủy G. (SN 2002); Trần Thị Thu P. (SN 2000, cùng trú tỉnh Hà Tĩnh); Lý Thu H. (SN 1999); Hà Thị Vân A. (SN 2003, cùng trú tỉnh Đăk Nông); Lò Thị Đ.(SN 2002, trú tỉnh Điện Biên).

Thi thể nữ sinh viên đeo ba lô có gạch dưới hồ

Khoảng 10h50 sáng 7/5, người dân đi qua khu vực cổng sau BV Phụ sản Hà Nội, ven hồ Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) bất ngờ phát hiện dưới mặt hồ nổi lên một phần thi thể người nghi là phần cẳng chân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là nữ (sinh năm 2003 ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) hiện là sinh viên trường Đại học Thương mại. Nạn nhân mặc nguyên quần áo, đeo ba lô học sinh, trong ba lô phát hiện có nhiều viên gạch.

Thời điểm đưa thi thể lên bờ xác định, nạn nhân đã tử vong trước đó nhiều giờ.

Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa cho biết, khi kiểm tra trong balo của nạn nhân, cảnh sát phát hiện thẻ sinh viên, một chiếc laptop.

