Nóng trong tuần: Truy sát người yêu cũ và “tình địch” tại Bắc Ninh

Chủ Nhật, ngày 30/10/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Truy sát người yêu cũ và “tình địch” tại Bắc Ninh; Cướp khống chế vợ chủ tịch huyện, lấy đi hơn 3 tỉ đồng… là những tin đáng chú ý trong tuần qua.

Truy sát người yêu cũ và “tình địch” tại Bắc Ninh

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đối với Phan Thanh Hoàng (SN 2003, quê ở xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng nói trên là chị N.T.B. (SN 2003, trú tỉnh Tuyên Quang - người yêu cũ của Hoàng) đã tử vong tại bệnh viện do các vết thương quá nặng. Bạn trai của cô gái này là anh D. (quê tỉnh Phú Thọ) sau quá trình điều trị đang có chuyển biến tích cực.

Phan Thanh Hoàng bị bắt giữ tại hiện trường ngay sau khi gây án

Hoàng khai nhận giữa mình và chị B. có quan hệ yêu đương. Cách đây 3 tháng, hai người chia tay. Chị B. về làm việc tại một tiệm tóc ở Bắc Ninh, đồng thời quen biết, có bạn trai mới là anh D.

Hoàng ghen tuông, nhắn tin chửi bới chị B. Hai người cãi vã.

Biết chị B. và anh D. thường có mặt tại tiệm cắt tóc, ngày 24/10, Hoàng đi từ Tuyên Quang đến Bắc Ninh hòng giết chị B.

Tối cùng ngày, Hoàng đến tiệm cắt tóc, cầm dao xông đến truy sát, tấn công chị B. và anh D. Đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường.

Người phụ nữ ra trình diện sau màn đạp vỡ kính ô tô, cắn đứt tai “tình địch”

Tin từ Công an thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết chị H. (SN 1992; ngụ huyện Như Thanh), người phụ nữ liên quan tới những đoạn clip đạp vỡ kính ô tô và cắn đứt một phần tai của cô gái khác đã tới công an trình diện.

Hình ảnh người phụ nữ lao lên nắp capo đạp vỡ kính xe ô tô. Ảnh cắt từ clip

Theo lời khai ban đầu, giữa người phụ nữ này và chồng đang có mâu thuẫn tình cảm. Ngày 22/10, khi đi siêu thị mua đồ, chị H. đã bắt gặp chồng lái ô tô chở theo một người phụ nữ. Do quá ghen tuông, chị H. đã không kiềm chế được bản thân nên có hành động trên.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang trèo lên nắp capo chiếc xe ô tô 4 chỗ rồi dùng chân đạp vỡ kính chắn phía trước. Sau đó, người này mở cửa xe túm tóc và đánh một cô gái (được cho là nhân tình của chồng) ngồi trong xe.

Rất nhiều người chứng kiến đã tới can ngăn, lôi người phụ nữ trên ra ngoài. Tuy nhiên, cô gái ngồi trong ô tô đã bị cắn mất một phần tai bên trái.

Sự việc trên được xác định xảy ra trên Quốc lộ 45 đoạn qua khu phố Thái Hòa, thị trấn Nông Cống vào chiều 22/10.

Nổ súng khiến 6 người thương vong tại Phú Quốc

"Đại ca" Hai Lượng (hình trái) và bị can Đoàn Thiên Long (hình phải), người được xác định là trực tiếp nổ súng vào nhóm của Đoài. Ảnh: DIỄM HẰNG

Do có mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai, trưa 27/10, hơn 50 đối tượng trong nhóm của Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, 35 tuổi, quê quán tỉnh Cà Mau) đi trên 8 xe ô tô đến thửa đất của Khúc Văn Đoài (39 tuổi, thường trú tại TP Phú Quốc) tại khu vực ấp Bến Tràm (xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc ẩu đả, một số đối tượng trong nhóm Hai Lượng đã dùng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài, hậu quả làm 2 người tử vong và 4 người bị thương.

Bước đầu Công an xác định ngoài Hai Lượng còn có bốn đối tượng nữa là chủ mưu, cầm đầu vụ án. Đó là Nguyễn Quốc Vinh (40 tuổi, quê quán ở tỉnh Cà Mau), Nguyễn Văn Thái (tức Thái Bus, 34 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), Bùi Đức Ngọc (30 tuổi, quê quán TP Hải Phòng) và Đoàn Thiên Long (21 tuổi, quê quán ở TP.HCM). Trong đó, Long được xác định là đối tượng trực tiếp nổ súng vào nhóm của Đoài.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Võ Văn Lương (tức Hai Lượng) cùng 34 đồng phạm trong vụ án. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Cướp khống chế vợ chủ tịch huyện, lấy đi hơn 3 tỉ đồng

Tuần qua, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan trong vụ đột nhập nhà ông V.V.M. (Chủ tịch UBND một huyện tại tỉnh này) để điều tra về hành vi cướp tài sản và che giấu tội phạm.

4 đối tượng trong vụ án

Trước đó, sau nhiều ngày theo dõi, sáng 14/10, các đối tượng thuê ô tô đi từ TP Buôn Ma Thuột đến nhà ông V.V.M.

Tại đây, một đối tượng ở lại trong ô tô chờ sẵn, 2 đối tượng đột nhập vào nhà, tháo hệ thống camera an ninh và dùng roi điện, bình xịt hơi cay khống chế vợ ông M. để cướp tài sản. Sau đó, các đối tượng dùng băng keo trói chân, tay vợ ông M. rồi tẩu thoát ra ngoài chia nhau tài sản vừa cướp.

Quá trình điều tra, công an xác định mặc dù biết tài sản là do phạm tội mà có nhưng một đối tượng khác vẫn giúp mang vào rẫy cà phê chôn giấu.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã đột nhập, khống chế vợ ông M. cướp tài sản có tổng giá trị hơn 3 tỉ đồng.

Đây là thông tin bất ngờ khi trước đótrao đổi với báo chí, ông M. cho rằng chỉ bị cướp một số tượng gỗ, "ba cái đồ vớ vẩn".

3 cô con gái mang xăng đến đốt nhà mẹ đẻ vì mâu thuẫn chia đất

Căn nhà nơi xảy ra vụ phóng hoả

Sáng 30/10, UBND và Công an xã Trung Hoà (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) nhận tin báo tại nhà bà Đ. xảy ra vụ phóng hoả đốt nhà. Vụ việc đã lập tức được người dân phát hiện và hỗ trợ gia chủ dập lửa.

Cơ quan chức năng xác định thủ phạm phóng hoả chính là 3 cô con gái của nữ gia chủ.

Theo đó, 3 cô con gái (lớn nhất sinh năm 1982, nhỏ nhất sinh năm 1991) của bà Đ. đã mang 4-5 lít xăng đến đổ ra sàn nhà mẹ đẻ rồi châm lửa. Vụ cháy đã khiến 2 trong số 3 người con gái bị thương phải đi viện cấp cứu, 1 cô bị bỏng nhẹ tự sơ cứu tại nhà. Bà Đ. cũng bị bỏng, cháy quần áo và tóc, đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

“Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn đất đai. Bà Đ. (61 tuổi, trú xã Trung Hoà) có 3 cô con gái và 1 người con trai, tất cả đã lập gia đình. Bà Đ. có mấy mảnh đất ở làng, trong đó có một mảnh ở ngoài đường làng và một mảnh do cha ông để lại trong làng. UBND xã đã nhiều lần can thiệp, hoà giải vấn đề phân chia đất của nhà bà Đ. do mâu thuẫn giữa 3 cô con gái với mẹ đẻ trong việc phân chia đất đai”, ông Đỗ Trọng Hoạch - Chủ tịch UBND xã Trung Hoà thông tin.

