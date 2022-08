Nóng trong tuần: Hotgirl Tiktoker bị tuyên án tù chung thân vì mua bán ma túy

Hotgirl Tiktoker bị tuyên án tù chung thân vì mua bán ma túy; “Mẹ mìn” khai lý do bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện... là những tin nóng nhất tuần qua.

Hotgirl Tiktoker bị tuyên án tù chung thân vì mua bán ma túy

Ngày 16/8, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến hotgirl của mạng xã hội Tiktok Lê Thị Bích Ngọc (SN 1999, trú thôn Hoàng Xá 3, huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Lê Thị Bích Ngọc bị bắt quả tang có hành vi mua bán trái phép 653,854 gam ma túy loại MDMA tại khu vực trước cửa quán karaoke Sunny thuộc địa phận thôn Tân Văn 3, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang vào ngày 23/7/2021.

Hotgirl Tiktok Lê Thị Bích Ngọc tại thời điểm bị lực lượng công an bắt giữ.

Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, căn cứ lời khai của bị cáo tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Bích Ngọc tù chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Được biết, trước khi bị bắt giữ, nữ bị cáo này từng là một hot TikToker nổi tiếng với hơn 39.000 lượt đăng ký theo dõi.

“Mẹ mìn” khai lý do bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện

Ngày 20/8, Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989, ở xã Thuỵ Hương, huyện Chương Mỹ) để làm rõ hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ cho biết, tối 19/8, Tuyến mặc áo blouse trắng không phải của bệnh viện, giả vờ thăm khám cho tất cả trẻ sơ sinh tại khoa Sản.

Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ nơi xảy ra vụ việc.

Khi đến buồng của con bà Nguyễn Thị Hà (SN 1983, ở huyện Chương Mỹ), Tuyến bảo gia đình trẻ là cháu bé có dấu hiệu bị vàng da, nên phải đưa đi kiểm tra, rất may khi đó, bà của cháu bé đã cẩn thận đi theo nghi phạm. Việc bà của trẻ đi theo đã khiến Tuyến bối rối, đi lung tung và cuối cùng vào phòng mổ.

Thời điểm này, bác sĩ phó khoa Sản lại đang ở trong phòng mổ. Phát hiện có điều bất thường, bác sĩ đã bế lại cháu bé. Bị phát hiện, nghi phạm liền bỏ chạy và bị lực lượng bảo vệ bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tuyến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và nguyên nhân gây án. Nữ nghi phạm khai nhận bản thân là công nhân làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Gần đây, Tuyến bị lừa 10 triệu đồng qua mạng. Cùng thời điểm này, Tuyến biết đồng nghiệp có nhu cầu tìm trẻ sơ sinh để nhận làm con nuôi. Thấy vậy, Tuyến nảy sinh ý định bắt cóc một cháu bé cho người này và sẽ được bồi dưỡng, cảm ơn bằng tiền.

Tạm giữ hình sự 2 người liên quan tới vụ 40 người tháo chạy khỏi Casino ở Campuchia

Liên quan đến vụ 40 người tháo chạy khỏi Casino ở Campuchia, tối 20/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi, cùng ngụ tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Bước đầu lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang xác định, có 6/40 người chạy trốn về từ Campuchia vừa qua là do Lệ và Danh tổ chức đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia trước đó.

Hiện những người tháo chạy về Campuchia đang ở Trung tâm giáo dục cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang để.

Từ khoảng tháng 5/2022, Lệ được một người đàn ông không rõ lai lịch liên hệ tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Campuchia. Lệ rủ thêm Danh tham gia với nhiệm vụ rước khách xuất cảnh chở đến bến sông bờ phía Việt Nam giao cho Lệ đưa sang Campuchia.

Mỗi khách xuất cảnh trái phép thành công, Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng. Ngoài việc trên thì cả 2 đã tổ chức đưa nhiều người khác xuất cảnh trái phép qua Campuchia với mục đích làm việc tại casino.

Sang nhà hàng xóm chơi, cháu bé 3 tuổi bị đánh nhốt vào tủ đông suýt chết

Khoảng 15h20 ngày 13/8, cháu N.H.Đ (SN 2019, trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam) từ nhà đi sang quán trà sữa "KAY" (cạnh nhà cháu Đ.) của Nguyễn Trường Giang (SN 1997, trú xã Chính Lý, huyện Lý Nhân) để chơi, lúc này chỉ có một mình Giang ở quán.

Quá trình ở quán, cháu Đ. nhiều lần hỏi "Chú đang làm gì đấy, chú ra đây chơi với cháu". Bực tức vì bị cháu Đ. hỏi nhiều nên Giang dùng chiếc chày bằng kim loại đánh và bỏ bé trai vào ngăn đông của tủ lạnh.

Giang khai nhận hành vi phạm tội trong đêm 13/8, rạng sáng 14/8 tại trụ sở công an.

Khoảng 30 phút sau, ông nội cháu Đ. kiểm tra camera thấy cháu vào quán trà sữa của Giang nhưng gọi điện hỏi thì Giang nói không biết. Nghi ngờ có điều chẳng lành, người thân cháu Đ. sang quán kiểm tra thì phát hiện cửa khoá.

Sau khi phá cửa quán, mọi người vào trong quán trà sữa tìm kiếm, mở tủ đông ra và phát hiện cháu Đ. đang ở trong bên trong. Gia đình đã lập tức đưa cháu Đ. đi cấp cứu tại bệnh viện. Khoảng 22h30 ngày 13/8, phòng PC02 phối hợp với Công an huyện Lý Nhân bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Giang khi đang bỏ trốn tại Hà Nội.

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang về tội Giết người.

