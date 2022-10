Nóng trong tuần: Nữ sinh lớp 8 bị 6 thanh niên xâm hại đến mang thai

Nữ sinh lớp 8 bị 6 thanh niên xâm hại đến mang thai; Đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi, Nguyễn Trung Huyên bị tuyên tử hình;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần.

Nữ sinh lớp 8 bị 6 thanh niên xâm hại đến mang thai

3 trong 6 đối tượng xâm hại tình dục đối với cháu N. (Nguồn: CA tỉnh Bắc Kạn)

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi “giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Các đối tượng bị bắt giam gồm Đặng Văn Lai (SN 1998); Triệu Văn Chung (SN 1999); Dương Đình Hưởng (SN 1995); Triệu Tòn Liều (SN 1991); Lý Văn Sao (SN 1999, cùng trú tỉnh Bắc Kạn) và Lý Kiềm Vần (SN 1995, trú tỉnh Cao Bằng).

Nạn nhân trong vụ án này là cháu N. (SN 2007, trú huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn).

Tại cơ quan công an, N trình bày từ cuối năm 2021 có quen biết và quan hệ tình dục với một số người, địa điểm xảy ra là các nhà nghỉ thuộc TP Bắc Kạn, huyện Bạch Thông và huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Cuối tháng 9/2022, gia đình đưa N. đi khám thì mới phát hiện N đang mang thai 21 tuần tuổi.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định 6 đối tượng có danh tính như trên đã xâm hại cháu N.

Đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi, Nguyễn Trung Huyên bị tuyên tử hình

Chiều 13/10, TAND TP Hà Nội đã xét xử bị cáo Nguyễn Trung Huyên, người đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi dẫn đến tử vong.

Theo cáo trạng, năm 2012, chị Nguyễn Thị L. (SN 1995, Thạch Thất) kết hôn với anh Đỗ Hữu C. (SN 1984, Thạch Thất) và có 3 con chung là cháu Đ.T.N.L (SN 2013), cháu Đ.N.D (SN 2016) và cháu Đ.N.A (SN 2018).

Bị cáo Huyên tại phiên toà

Do mâu thuẫn nên chị L và anh C ly hôn. Anh C nuôi cháu D và cháu L, còn chị L nuôi cháu A. Sau khi ly hôn, chị L quen biết và nảy sinh tình cảm với Huyên.

Sau đó, Huyên cùng chị L đưa cháu A thuê phòng trọ tại xã Tân Xã, Thạch Thất sống chung. Trong thời gian sống chung, Huyên nhiều lần thực hiện hành vi đánh gây thương tích, giết cháu A để không phải nuôi dưỡng, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và chị L.

Cáo trạng thể hiện, Huyên đã 5 lần có hành vi hành hạ, đánh đập con gái của người tình.

Sau khi nghị án HĐXX đã tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Trung Huyên về tội Cố ý gây thương tích và Giết người.

3 đối tượng đột nhập nhà chủ tịch huyện cướp tài sản

3 đối tượng Giáp, Cường, Nghĩa bị Công an bắt giữ sau 4 giờ gây án.

Ngày 15/10, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo tại nhà ông V.V.M. (ở phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, một chủ tịch huyện) xảy ra vụ cướp tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 4h đồng hồ điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ được 3 đối tượng gây ra vụ cướp gồm: Nguyễn Văn Giáp (28 tuổi); Phạm Minh Cường (28 tuổi) và Trần Vương Trọng Nghĩa (27 tuổi).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã theo dõi ngôi nhà trên từ nhiều ngày trước. Khoảng 1h sáng 14/10, các đối tượng thuê ô tô đi từ TP Buôn Ma Thuột đến địa điểm gây án. Tại đây, Cường ở lại trong ô tô chờ sẵn còn Giáp và Nghĩa đột nhập vào dùng roi điện khống chế bà L. Th. Th. (vợ ông M) cướp tài sản.

Bắt "hot girl" Tina Dương

Chiều 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tina Dương (tên thật Ninh Thị Vân Anh; SN 1995, trú tỉnh Bắc Giang) về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tina Dương đã được VKSND tỉnh Bình Thuận phê chuẩn.

Tina Dương nghe đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, theo hồ sơ, ngày 24/1, Tina Dương liên hệ Công ty G.Đ.V. để thuê ô tô tự lái với thời hạn 3 tháng.

Ngày 24/4, khi hết hợp đồng thuê xe, phía Công ty G.Đ.V nhiều lần liên lạc với Tina Dương để yêu cầu trả lại xe nhưng không được.

Đến đầu tháng 6/2022, cô gái này đã làm giả giấy đăng ký ô tô biển số 51H – 242.74 với giá 5 triệu đồng rồi bán xe cho anh B.Đ.H (ngụ TP Hà Nội) với giá 450 triệu đồng.

Anh H nhiều lần liên lạc với Vân Anh và yêu cầu làm thủ tục sang tên chủ xe như đã thỏa thuận thì cô này né tránh. Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định hiện Tina Dương không còn khả năng chi trả số tiền 390 triệu đồng cho anh H.

Lời khai gây sốc của nghi phạm đâm 3 người thương vong ở Bình Dương

Thương bị lực lượng công an bắt giữ khi quay trở lại Bình Dương. Ảnh: CACC

Chiều 15/10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tạm giữ 6 thanh niên liên quan đến vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 3 người thương vong vào đêm 14/10.

Nhóm thanh niên bị tạm giữ gồm: Lê Văn Thương (27 tuổi), Lê Văn Mến (29 tuổi), Lê Văn Nhớ (25 tuổi, cùng quê ở Đồng Tháp), Huỳnh Hoàng Liệt (21 tuổi, quê ở Cà Mau), Trần Mộng Cầm (35 tuổi, quê ở Cà Mau) và Lâm Thị Kiều (33 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang).

Sáu thanh niên này bị tạm giữ về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Trong vụ hỗn chiến này, Thương là người cầm dao đâm chết 2 người nhóm đối thủ và đâm nhầm bạn mình là Nhanh.

Theo lời khai của Thương, không phải chỉ nhậu vào mới “hăng máu” như vậy, mà khi đi làm nếu ai đó nói “xóc” thì chỉ nhịn một đến hai lần, đến lần thứ ba là đánh. Thương còn cho biết con dao tự chế dùng để đâm chết hai người luôn đem theo trong người.

