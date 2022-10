Nguyên nhân 3 cô con gái mang xăng đến đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên

Chủ Nhật, ngày 30/10/2022 16:49 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan chức năng đã bước đầu xác định nguyên nhân dẫn tới việc 3 cô con gái đốt nhà mẹ đẻ bằng xăng.

Liên quan đến vụ 3 cô con gái mang xăng đến đốt nhà mẹ đẻ, ngày 30/10, trao đổi với PV, ông Đỗ Trọng Hoạch - Chủ tịch UBND xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Trung Hoà đang phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường căn nhà nơi xảy ra vụ phóng hoả

“Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn đất đai. Bà Đ. (61 tuổi, trú xã Trung Hoà) có 3 cô con gái và 1 người con trai, tất cả đã lập gia đình. Bà Đ. có mấy mảnh đất ở làng, trong đó có một mảnh ở ngoài đường làng và một mảnh do cha ông để lại trong làng. UBND xã đã nhiều lần can thiệp, hoà giải vấn đề phân chia đất của nhà bà Đ. do mâu thuẫn giữa 3 cô con gái với mẹ đẻ trong việc phân chia đất đai”, ông Hoạch thông tin.

Trước đó, khoảng 9h30 sáng cùng ngày, UBND và Công an xã Trung Hoà nhận tin báo tại một hộ dân trên địa bàn xã xảy ra vụ phóng hoả đốt nhà. Vụ việc đã lập tức được người dân phát hiện và hỗ trợ gia chủ dập lửa.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định thủ phạm phóng hoả chính là 3 cô con gái của nữ gia chủ. 3 cô con gái, lớn nhất sinh năm 1982, nhỏ nhất sinh năm 1991 đã mang can xăng khoảng 4 - 5 lít đến đổ ra sàn nhà mẹ đẻ rồi châm lửa. Vụ cháy đã khiến 2/3 cô con gái bị thương phải đi viện cấp cứu, 1 cô bị bỏng nhẹ tự sơ cứu tại nhà. Người mẹ đẻ cũng bị bỏng, cháy quần áo và tóc đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

“Đến trưa nay, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn thành. Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo thẩm quyền”, ông Hoạch cho hay.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nguyen-nhan-3-co-con-gai-mang-xang-en-ot-nha-me-e-o-hung-yen-a577629....Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nguyen-nhan-3-co-con-gai-mang-xang-en-ot-nha-me-e-o-hung-yen-a577629.html